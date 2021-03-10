В сети презентовали новую серию проекту "СПАЛАХ". На этот раз авторы ленты затронули актуальные вопросы, касающиеся развития украинского кинематографа. Участниками ленты стали популярные актеры, продюсеры и режиссеры.

О чем новая серия проекту "СПАЛАХ"

Новые украинские фильмы можно с легкостью разделить на развлекательные ленты, которые пользуются большой популярностью в прокате, и фестивальные фильмы, что покоряют международные кинофестивали, однако не находят одобрения у широкой аудитории. Авторы "СПАЛАХ" обсудили это разделение и выяснили, насколько изменилось украинское кино за последние 10 лет.

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Как утверждает продюсер Владимир Яценко, на самом деле киноиндустрия имеет большое влияние на общество. То, что в течение 29 лет украинцы не создавали качественного кинопродукта, заменяя его на русский, зделало многих людей заложниками пропаганды.

"Киноиндустрия не зарабатывает деньги. Это очень важно. Но киноиндустрия стоит гораздо меньше, чем стоит потом вложения на вооружение. То, что мы сейчас имеем на Востоке – это прямое следствие того, что мы 29 лет забивали на культуру. Если бы мы создали национальную самоидентификацию, а не жили на российском культурном продукте, то треть страны бы не сказала: "Мы не можем разобраться: мы русские или нет", – рассказал продюсер Владимир Яценко.

Нужно ли фильмам ориентироваться на темы современности? Автор комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукич убежден, что да. Даже исторические ленты стоит делать актуальными для настоящего времени.

"Обращаясь в прошлое, всегда нужно искать ответы на вопросы сегодняшнего. Если ты берешься экранизировать что-то из жизни Тараса Шевченко, или кого-то из жизни раннего XX века, ты всегда должен пытаться найти ответы на вопросы сегодняшнего. Если этого не получается сделать, то такое кино абсолютно бессмысленное, ненужное и непонятно зачем сделано", – пояснил Антонио Лукич.



Антонио Лукич рассказал о современном кино / Фото Пресс-служба

В то же время Валентин Васянович убеждает: фильмы – это особый вид искусства. Поэтому замечательный артхаус нужен киноиндустрии.

"Артхаус и авторское кино – это и есть искусство. Это культура, как, например, литература, живопись и другие виды искусств. Однако такое кино не приносит денег. Зачем снимать это кино? Это кино нужно снимать для того, чтобы коммуницировать со всем миром. Потому что аудитория артхаусных фильмов живет на фестивалях, а это – критики и подготовленная публика. Если ты снял качественный артхаус, для тебя открывается весь мир", – заверил Валентин Васянович.

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Валентин Васянович в фильме "СПАЛАХ" / Фото Пресс-служба

Как развивается киноиндустрия в Украине, как она зарождалась, почему в нашем кино так много боли и слез – об этом и больше смотрите в новой серии проекту "СПАЛАХ".

"СПАЛАХ" о новом украинском кино: смотрите видео

Кто принял участие в съемках "СПАЛАХ"

министр культуры Украины Александр Ткаченко

режиссер Антонио Лукич

актриса Ирма Витовская

совладелец компании FILM.UA Сергей Созановский

кинорежиссера и сценаристка Марыся Никитюк

актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев

совладелец "Планеты кино" Дмитрий Деркач

кинорежиссер Любомир Левицкий

продюсер Юлия Синькевич

соучредитель FOREFILMS кинопродюсер Владимир Яценко

сценарист и кинорежиссер Валентин Васянович

кинопродюсер Богдан Батрух.

"СПАЛАХ": коротко о проект

Документальный сериал "СПАЛАХ" является 10-серийн ым проектом. В нем раскрывают важные и актуальные темы, которые интересуют общество : от феномена украинской попмузыки и клипмейкингу в кино, комедии, стрит-арта и локальных брендов одежды.

В общем авторы проекту уже приняли более 100 интервью, а гостями проекту стали популярны представители шоу-бизнеса, кино, политики или культуры.