У мережі презентували нову серію проєкту "СПАЛАХ". Цього разу автори стрічки порушили актуальні питання, які стосувались розвитку українського кінематографу. Учасниками стрічки стали популярні актори, продюсери і режисери.

Про що нова серія проєкту "СПАЛАХ"

Нові українські фільми можна з легкістю розділити на розважальні стрічки, які користуються великою популярністю у прокаті, та фестивальні фільми, що підкорюють міжнародні кінофестивалі, однак не знаходять схвалення у широкої аудиторії. Автори "СПАЛАХУ" обговорили цей поділ та з'ясували, наскільки змінилось українське кіно за останні 10 років.

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Як переконує продюсер Володимир Яценко, насправді кіноіндустрія має великий вплив на суспільство. Через те, що упродовж 29 років українці не створювали якісного кінопродукту, замінюючи його на російський, чимало людей стали заручниками пропаганди.

"Кіноіндустрія не заробляє гроші. Це дуже важливо. Але кіноіндустрія коштує набагато менше, ніж коштує потім вкладення у озброєння. Те, що ми зараз маємо на Сході – це прямий наслідок того, що ми 29 років забивали на культуру. Якби ми створили національну самоідентифікацію, а не жили б на російському культурному продукті, то третина країни б не сказала: "Ми не можемо розібратися: ми росіяни чи ні", – розповів продюсер Володимир Яценко.

Та чи потрібно фільмам орієнтуватись на теми сьогодення? Автор комедії "Мої думки тихі" Антоніо Лукіч переконаний, що так. Навіть історичні стрічки варто робити актуальними для теперішнього часу.

"Звертаючись в минуле, завжди потрібно шукати відповіді на питання сьогоднішнього. Якщо ти берешся екранізувати щось із життя Тараса Шевченка, або когось із життя раннього XX століття, ти завжди повинен намагатися знайти відповіді на питання сьогоднішнього. Якщо цього не виходить зробити, то таке кіно абсолютно безглузде, непотрібне та незрозуміло навіщо зроблене", – пояснив Антоніо Лукіч.



Антоніо Лукіч розповів про сучасне кіно / Фото Пресслужба

Водночас Валентин Васянович переконує: фільми – це особливий вид мистецтва. Тому чудовий артхаус потрібен кіноіндустрії.

"Артхаус та авторське кіно – це і є мистецтво. Це є культура, як, наприклад, література, живопис та інші види мистецтв. Проте таке кіно не приносить грошей. Навіщо знімати це кіно? Це кіно треба знімати для того, щоб комунікувати з усім світом. Тому що аудиторія артхаусних фільмів живе на фестивалях, а це – критики та підготовлена публіка. Якщо ти зняв якісний артхаус, для тебе відкривається весь світ", – запевнив Валентин Васянович.

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Валентин Васянович у фільмі "СПАЛАХ" / Фото Пресслужба

Як розвивається кіноіндустрія в Україні, як вона зароджувалась, чому в нашому кіно так багато болю і сліз – про це та більше дивіться у новій серії проєкту "СПАЛАХ".

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Хто взяв участь у зйомках "СПАЛАХУ"

міністр культури України Олександр Ткаченко

режисер Антоніо Лукіч

акторка Ірма Вітовська

співвласник компанії FILM.UA Сергій Созановський

кінорежисерка та сценаристка Марися Нікітюк

актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв

співвласник "Планети кіно" Дмитро Деркач

кінорежисер Любомир Левицький

продюсерка Юлія Сінькевич

співзасновник FOREFILMS кінопродюсер Володимир Яценко

сценарист і кінорежисер Валентин Васянович

кінопродюсер Богдан Батрух.

"СПАЛАХ": коротко про проєкт

Документальний серіал "СПАЛАХ" є 10-серійним проєктом. В ньому розкривають важливі та актуальні теми, які цікавлять суспільство: від феномену української попмузики і кліпмейкінгу до кіно, комедії, стрит-арту та локальних брендів одягу.

Загалом автори проєкту вже взяли понад 100 інтерв'ю, а гостями проєкту стали популярні представники шоу-бізнесу, кіно, політики чи культури.

"Українці не звикли помічати наших творців або їхні роботи, поки їх не визнає світова індустрія. Але популярність за кордоном не є знаком якості або культурної значущості. Тому документальний серіал з 10 епізодів має на меті створити єдину історію про самодостатньою і стильну українську культуру", – повідомляють автори проєкту "СПАЛАХ".