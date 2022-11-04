Сообщения о том, что Кинг едет отдельным вагоном в поезде из Варшавы, появилось в официальном телеграм-канале Верховной Рады. Однако его удалили.

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Также о приезде писателя в Украину сообщает издание KyivPost.



Слух о том, что Стивен Кинг едет в Украину / Скриншот сообщения

Стивен Кинг не едет в столицу Украины

Что интересно, информация о том, что в Украину приедет Стивен Кинг, появилась в СМИ еще вчера вечером, 3 ноября. Однако до сих пор официальных подтверждений нет. Сам Кинг также не комментировал эту новость. Со всем тем поклонники с нетерпением ожидают визит своего кумира. В соцсетях они не сдерживают эмоций.

Лещенко опроверг информацию о визите Кинга

В своем телеграм-канале он написал: "На вокзале перед прибытием поезда собрались фанаты писателя с книгами его авторства в надежде взять автограф. Но Кинга не оказалось среди пассажиров".

Слух о приезде писателя Стивена Кинга в Киев варшавским поездом оказался хорошим розыгрышем,

– сообщил он.

Однако фанаты и железнодорожники записали видеообращение к Стивену Кингу и пригласили легендарного фантаста в Украину.

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