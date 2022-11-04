Сообщения о том, что Кинг едет отдельным вагоном в поезде из Варшавы, появилось в официальном телеграм-канале Верховной Рады. Однако его удалили.
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Также о приезде писателя в Украину сообщает издание KyivPost.
Слух о том, что Стивен Кинг едет в Украину / Скриншот сообщения
Стивен Кинг не едет в столицу Украины
Что интересно, информация о том, что в Украину приедет Стивен Кинг, появилась в СМИ еще вчера вечером, 3 ноября. Однако до сих пор официальных подтверждений нет. Сам Кинг также не комментировал эту новость. Со всем тем поклонники с нетерпением ожидают визит своего кумира. В соцсетях они не сдерживают эмоций.
Лещенко опроверг информацию о визите Кинга
В своем телеграм-канале он написал: "На вокзале перед прибытием поезда собрались фанаты писателя с книгами его авторства в надежде взять автограф. Но Кинга не оказалось среди пассажиров".
Слух о приезде писателя Стивена Кинга в Киев варшавским поездом оказался хорошим розыгрышем,
– сообщил он.
Однако фанаты и железнодорожники записали видеообращение к Стивену Кингу и пригласили легендарного фантаста в Украину.
Украинцы пригласили Кинга в Украину: смотрите видео
Как Стивен Кинг поддерживает Украину
- В начале войны писатель выразил поддержку, одевшись в символическую футболку. На ней был написан лозунг I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину". Кроме того, фантаст решил не продолжать контакт с российскими издательствами.
- Впоследствии Стивен Кинг написал, что это война Путина. От его рук гибнут женщины и дети. Он отмечал, важно, чтобы россияне понимали, что на самом деле происходит – нужно разрушить стену дезинформации. Позже заявил, что Путин должен исчезнуть без следа.
- В апреле он посоветовал своим фанам послушать украинскую песню "Не говорю прощай" певице Lama. На его сообщение отреагировала и сама звезда.
- Кинг также отреагировал на успехи ВСУ во время контрнаступления и дополнил, что "украинцы надирают задницы". А также он прокомментировал "хлопок" на Крымском мосту.