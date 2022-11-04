Сообщения о том, что Кинг едет отдельным вагоном в поезде из Варшавы, появилось в официальном телеграм-канале Верховной Рады. Однако его удалили.

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Также о приезде писателя в Украину сообщает издание KyivPost.


Слух о том, что Стивен Кинг едет в Украину / Скриншот сообщения

Стивен Кинг не едет в столицу Украины

Что интересно, информация о том, что в Украину приедет Стивен Кинг, появилась в СМИ еще вчера вечером, 3 ноября. Однако до сих пор официальных подтверждений нет. Сам Кинг также не комментировал эту новость. Со всем тем поклонники с нетерпением ожидают визит своего кумира. В соцсетях они не сдерживают эмоций.

Лещенко опроверг информацию о визите Кинга

В своем телеграм-канале он написал: "На вокзале перед прибытием поезда собрались фанаты писателя с книгами его авторства в надежде взять автограф. Но Кинга не оказалось среди пассажиров".

Слух о приезде писателя Стивена Кинга в Киев варшавским поездом оказался хорошим розыгрышем,
– сообщил он.

Однако фанаты и железнодорожники записали видеообращение к Стивену Кингу и пригласили легендарного фантаста в Украину.

Украинцы пригласили Кинга в Украину: смотрите видео

Как Стивен Кинг поддерживает Украину

  • В начале войны писатель выразил поддержку, одевшись в символическую футболку. На ней был написан лозунг I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину". Кроме того, фантаст решил не продолжать контакт с российскими издательствами.
  • Впоследствии Стивен Кинг написал, что это война Путина. От его рук гибнут женщины и дети. Он отмечал, важно, чтобы россияне понимали, что на самом деле происходит – нужно разрушить стену дезинформации. Позже заявил, что Путин должен исчезнуть без следа.
  • В апреле он посоветовал своим фанам послушать украинскую песню "Не говорю прощай" певице Lama. На его сообщение отреагировала и сама звезда.
  • Кинг также отреагировал на успехи ВСУ во время контрнаступления и дополнил, что "украинцы надирают задницы". А также он прокомментировал "хлопок" на Крымском мосту.