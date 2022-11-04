Повідомляється, що Кінг їде поїздом з Варшави. Спеціально для нього причепили окремий вагон.

До теми Від імені всього світу, – Стівен Кінг наказав Росії забиратися на х*й з України

Стівен Кінг їде з візитом до столиці України

До Києва їде культовий американський письменник @StephenKing! Він неодноразово висловлювався на підтримку України у соцмережах і в коментарях журналістам,
повідомила у своєму твітері Верховна Рада України.


Стівен Кінг їде в Україну / Скриншот допису

Про візит письменника в Україну також зазначило видання KyivPost.


Стівен Кінг їде в Україну / Скриншот допису

Інформація про те, що в Україну завітає Стівен Кінг, з’явилася в українських ЗМІ ще вчора ввечері, 3 листопада. Шанувальники з нетерпінням очікують на візит свого кумира. У соцмережах вони не стримують емоцій.

Як Стівен Кінг підтримує Україну

  • На початку війни письменник висловив підтримку, одягнувшись у символічну футболку. На ній було написано гасло I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну". Крім того, фантаст вирішив не продовжувати контакти з російськими видавництвами.
  • Згодом Стівен Кінг написав, що це війна Путіна. Від його рук гинуть жінки та діти. Він наголошував, важливо, аби росіяни розуміли, що насправді відбувається – треба зруйнувати стіну дезінформації. Пізніше заявив, що Путін має щезнути без сліду.
  • У квітні він порадив своїм фанам послухати українську пісню "Не кажу прощай" співачки Lama. На його допис відреагувала й сама зірка.
  • Кінг також відреагував на успіхи ЗСУ під час контрнаступу і доповнив, що "українці надирають дупи". А також він прокоментував "бавовну" на Кримському мосту.