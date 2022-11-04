Повідомляється, що Кінг їде поїздом з Варшави. Спеціально для нього причепили окремий вагон.
До теми Від імені всього світу, – Стівен Кінг наказав Росії забиратися на х*й з України
Стівен Кінг їде з візитом до столиці України
До Києва їде культовий американський письменник @StephenKing! Він неодноразово висловлювався на підтримку України у соцмережах і в коментарях журналістам,
– повідомила у своєму твітері Верховна Рада України.
Стівен Кінг їде в Україну / Скриншот допису
Про візит письменника в Україну також зазначило видання KyivPost.
Стівен Кінг їде в Україну / Скриншот допису
Інформація про те, що в Україну завітає Стівен Кінг, з’явилася в українських ЗМІ ще вчора ввечері, 3 листопада. Шанувальники з нетерпінням очікують на візит свого кумира. У соцмережах вони не стримують емоцій.
Як Стівен Кінг підтримує Україну
- На початку війни письменник висловив підтримку, одягнувшись у символічну футболку. На ній було написано гасло I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну". Крім того, фантаст вирішив не продовжувати контакти з російськими видавництвами.
- Згодом Стівен Кінг написав, що це війна Путіна. Від його рук гинуть жінки та діти. Він наголошував, важливо, аби росіяни розуміли, що насправді відбувається – треба зруйнувати стіну дезінформації. Пізніше заявив, що Путін має щезнути без сліду.
- У квітні він порадив своїм фанам послухати українську пісню "Не кажу прощай" співачки Lama. На його допис відреагувала й сама зірка.
- Кінг також відреагував на успіхи ЗСУ під час контрнаступу і доповнив, що "українці надирають дупи". А також він прокоментував "бавовну" на Кримському мосту.