Повідомляється, що Кінг їде поїздом з Варшави. Спеціально для нього причепили окремий вагон.

До теми Від імені всього світу, – Стівен Кінг наказав Росії забиратися на х*й з України

Стівен Кінг їде з візитом до столиці України

До Києва їде культовий американський письменник @StephenKing! Він неодноразово висловлювався на підтримку України у соцмережах і в коментарях журналістам,

– повідомила у своєму твітері Верховна Рада України.



Стівен Кінг їде в Україну / Скриншот допису

Про візит письменника в Україну також зазначило видання KyivPost.



Стівен Кінг їде в Україну / Скриншот допису

Інформація про те, що в Україну завітає Стівен Кінг, з’явилася в українських ЗМІ ще вчора ввечері, 3 листопада. Шанувальники з нетерпінням очікують на візит свого кумира. У соцмережах вони не стримують емоцій.

Як Стівен Кінг підтримує Україну