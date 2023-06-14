Теноч подчеркнул, что в их отношениях была любовь и взаимоуважение, но после расставания бывшая Елена начала "искажать правду". К тому же после обвинений актер "привлек команду юристов, чтобы предпринять соответствующие действия для защиты своей репутации".

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Теноч Уэрта назвал обвинения в сексуальном домогательстве "ложными"

В серии твитов активистка и музыкант Мария Елена Риос назвала актера Marvel "сексуальным хищником", обвинив его в ряде сексуальных притязаний. И она дополнила, что Теноча любят во всем мире, поэтому, по ее словам, очень трудно эмоционально говорить об эмоциональном насилии, к которому он причастен, и злоупотребления властью.

Теноч Уэрт нарушил молчание и опубликовал заявление в инстаграме, в котором говорится, что заявления Елены не больше, чем клевета на него. "Я встречался с Еленой на протяжении нескольких месяцев – в отношениях были любовь и взаимная поддержка. Однако, по их окончании, она начала искажать правду о нашем с ней романе, в том числе и публично", – отметил актер.

Я не идеален, но эти обвинения – ложны. Я буду работать над собой, как и буду опровергать клевету на себя. Спасибо семье и окружению за поддержку,

– написал Теноч.



Теноч Уэрт ответил на обвинения в сексуальном насилии / Скриншот

Что известно о Теноче Уэрте Актер снялся в десятках фильмов и телесериалов, в том числе "Судная ночь навсегда", "Нарко: Мексика" и "Черная пантера: Ваканда навсегда". Его образ антагониста Намора вызвало широкое признание, ведь это первый супергерой с коренным мезоамериканским происхождением, – сказал Уэрта изданию The Times в 2022 году. – Это смуглый парень. Эта древняя культура в его корнях. И он говорит, как я. Мы творим историю. Я сказал им: "Сделаем что-нибудь, чем можно гордиться".

Теноч Уэрт / Walt Disney Pictures