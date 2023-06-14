Теноч наголосив, що у їхніх стосунках була любов і взаємоповага, але після розставання, колишня Елена почала "спотворювати правду". До того ж після звинувачень, актор "залучив команду юристів, щоб вжити відповідних дій для захисту своєї репутації".

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Теноч Уерта назвав звинувачення у сексуальному домаганні "хибними"

У серії твітів активістка і музикантка Марія Елена Ріос назвала актора Marvel "сексуальним хижаком", звинувативши його в низці сексуальних домагань. І вона доповнила, що Теноча люблять у всьому світі, тож, за її словами, дуже важко емоційно говорити про емоційне насильство, до якого він причетний, та зловживання владою.

Теноч Уерт порушив мовчанку й опублікував заяву в інстаграмі, в якій йдеться про те, що заяви Елени не більше, ніж наклеп на нього. "Я зустрічався з Еленою упродовж кількох місяців – у стосунках були любов і взаємна підтримка. Однак, після їхнього закінчення, вона почала спотворювати правду про наш із нею роман, зокрема й публічно", – зазначив актор.

Я не ідеальний, але ці звинувачення – неправдиві. Я працюватиму над собою, як і спростовуватиму наклепи на себе. Дякую родині та оточенню за підтримку,

– написав Теноч.



Теноч Уерт відповів на звинуваченні в сексуальному насильстві / Скриншот

Що відомо про Теноча Уерта Актор знявся в десятках фільмів і телесеріалів, зокрема "Судна ніч назавжди", "Нарко: Мексика" і "Чорна пантера: Ваканда назавжди". Його образ антагоніста Намора викликав широке визнання, адже це перший супергерой з корінним мезоамериканським походженням, – сказав Уерта виданню The Times у 2022 році. – Це смуглявий хлопець. Ця стародавня культура в його коренях. І він говорить як я. Ми творимо історію. Я сказав їм: "Зробімо щось, чим можна пишатися".

Теноч Уерт / Walt Disney Pictures