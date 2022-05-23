Тильда Свинтон в сине-желтом: звезда "Доктора Стренджа" поддержала Украину

Британская киноактриса Тильда Свинтон поддержала Украину в Каннах. Звезда "Доктора Стрэнджа" и "Памяти" пришла на красную дорожку в голубом платье. Свой образ дополнила сумкой желтого цвета.

На Каннском кинофестивале-2022 показали новый фантастический фильм Джорджа Миллера "Три тысячи лет тоски". Тильда Свинтон сыграла в нем главную роль.

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Тильда Свинтон поддержала Украину в Каннах

21 мая на пресс-конференции ленты "Три тысячи лет тоски" Тильда появилась в наряде с символическими для Украины цветами.



Тильда Свинтон поддержала Украину в Каннах / Фото Getty Images

Что интересно, звезду в таком образе заметила шеф-редактор издания Marie Claire Ukraine Ирина Татаренко. На Каннском кинофестивале она поинтересовалась, есть ли сочетание таких цветов у актрисы символическим для Украины, на что получила утвердительный ответ.

Я спросила ее: "Желтое и голубое в вашем наряде – это ваш манифест или выбор вашего стилиста?" Она коротко ответила: "Да, это об Украине" и усмехнулась мне. Спасибо! Это очень важно для нас,

– написала Татаренко в фейсбуке.

Мировые знаменитости продолжают поддерживать Украину, добавляя в свой образ значки или аксессуары синего и желтого цвета. В частности, на Каннском кинофестивале, кроме Тильды Свинтон, об украинцах не забыли польский актер Матеуш Косьцюкевич, звезда сериала "Игры в кальмара" Ли Чон Че и американский актер и режиссер Форест Витакер.

Каннский кинофестиваль и Украина

Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая. За главную награду сражается 21 фильм. Напомним, в программе "Двухнедельник режиссеров" уже презентовали фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, а в конкурсе "Особый взгляд" покажут "Видение бабочки" режиссера Максима Наконечного, соавтором которого является Ирина Целик.

Кроме тех лент, европейцы увидят немало украинских картин, среди которых "Я и Феликс" Ирины Целик и "Мариуполис 2" режиссера Мантаса Кведаравичюса, которого россияне застрелили в Мариуполе. На кинорынке Marché du Film de Cannes 2022 покажут анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" и "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева.

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Напомним, Канны публично осудили агрессивную войну России против Украины, отстранили официальную российскую делегацию от участия в нынешнем фестивале и отказали в аккредитации российским журналистам.

Несмотря на просьбу украинского киносообщества прекратить распространение российского продукта, организаторы фестиваля все же допустили к участию в основном конкурсе российский фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". Режиссер ленты "Памфир" сказал, что это прежде всего "отбеливание россиян", чтобы показать, что не все такие (поддерживают Путина – Кино 24).

В то же время, Серебренников на пресс-конференции в Каннах закрыл глаза на зверства россиян и заявил, что не только украинцы нуждаются в помощи, но и семье российских военных. За это одиозного режиссера остро раскритиковало украинское киносообщество. Более того, Агнешка Голланд осудила Каннский кинофестиваль за то, что в его официальном конкурсе – российский фильм.