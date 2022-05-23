На Каннському кінофестивалі-2022 показали новий фантастичний фільм Джорджа Міллера "Три тисячі років туги". Тільда Свінтон виконала в ньому головну роль.

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Тільда Свінтон підтримала Україну в Каннах

21 травня на пресконференції стрічки "Три тисячі років туги" Тільда з’явилася у вбранні із символічними для України кольорами.



Тільда Свінтон підтримала Україну в Каннах / Фото Getty Images

Що цікаво, зірку у такому образі помітила шеф-редакторка видання Marie Claire Ukraine Ірина Татаренко. На Каннському кінофестивалі вона поцікавилася, чи є поєднання таких кольорів у акторки символічним для України, на що отримала позитивну відповідь.

Я запитала її: "Жовте і блакитне у вашому вбранні – це ваш маніфест чи вибір вашого стиліста?" Вона коротко відповіла: "Так, це про Україну" і посміхнулася мені. Дякую! Це дуже важливо для нас,

– написала Татаренко у фейсбуці.

Світові знаменитості продовжують підтримувати Україну, додаючи до свого образу значки чи аксесуари синього і жовтого кольорів. Зокрема на Каннському кінофестивалі, окрім Тільди Свінтон, про українців не забули польський актор Матеуш Косьцюкевич, зірка серіалу "Гри в кальмара" Лі Чон Че та американський актор та режисер Форест Вітакер.

Каннський кінофестиваль та Україна

Каннський кінофестиваль триватиме до 28 травня. За головну нагороду змагається 21 фільм. Нагадаємо, у програмі "Двотижневик режисерів" вже презентували фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, а в конкурсі "Особливий погляд" покажуть "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного, співавторкою якого є Ірина Цілик.

Крім тих стрічок, європейці побачать чимало українських картин, серед яких "Я і Фелікс" Ірини Цілик та "Маріуполіс 2" режисера Мантаса Кведаравічюса, якого росіяни застрелили у Маріуполі. На кіноринку Marché du Film de Cannes 2022 покажуть також анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" та "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва.

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Нагадаємо, Канни публічно засудили агресивну війну Росії проти України, усунули офіційну російську делегацію від участі у цьогорічному фестивалі та відмовили в акредитації російським журналістам.

Попри прохання української кіноспільноти припинити поширення російського продукту, організатори фестивалю все ж допустили до участі в основному конкурсі російський фільм Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського". Режисер стрічки "Памфір" сказав, що це насамперед "відбілювання росіян", аби показати, що не всі такі (підтримують Путіна, – Кіно 24).

Водночас Серебренніков на пресконференції у Каннах закрив очі на звірства росіян і заявив, що не тільки українці потребують допомоги, а й сім’ї російських військових. За це одіозного режисера гостро розкритикувала українська кіноспільнота. Ба більше, Аґнєшка Голланд засудила Каннський кінофестиваль за те, що в його офіційному конкурсі – російський фільм.