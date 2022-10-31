В ноябре 2021 года год назад у гитариста Кормака Рота диагностировали рак яичек 3 стадии. Он скончался 16 октября 2022 года в возрасте 25 лет.

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"Он был диким и электрическим шаром энергии, а его дух был полон светом и добром, – говорится в заявлении его семьи. – Каким бы диким он ни был, Кормак был также воплощением доброты. Нежная душа, принесшая столько счастья и надежды". Горе приходит волнами, как и слезы и смех, когда мы думаем об этом прекрасном мальчике через 25 лет и 10 месяцев, что мы знали его.Неугомонный и радостный, дикий и замечательный ребенок. его с собой, куда бы мы ни пошли".

Рот сообщил о своем диагнозе в инстаграмме. Он подробно рассказал, что рак, известный как хориокарцинома, лишил его половины слуха, 27 килограммов и уверенности в себе.

Жизнь коротка, – писал он. Это хаос. И никогда не знаешь, когда ты будешь. Выздоравливайте и идите к врачу. К чертям рак,

– писал он.

В своем последнем посте, опубликованном в августе, он поблагодарил своих подписчиков за поддержку. "Вы не всегда можете выбирать свою судьбу, – сказал он. – Вы не всегда можете выбирать свое будущее".

Что известно о Кормаке Роте

Кормак в 2018 году выпустил альбом Python, а также помогал с музыкой для фильма Мишеля Франко "Новый порядок" 2020 года.

Его семья называла его "исключительно одаренным и экстраординарным музыкантом, чья страсть и любовь к созданию музыки уходят корнями в те времена, когда его гитара была больше, чем он сам". Они добавили: "По словам Кормака: "Убедитесь, что вы делаете то, что любите".

У него остались родители, Тим Рот и Никки Батлер и брат Хантер Рот.



Кормак Рот умер в возрасте 25 лет / Фото с инстаграма актера

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