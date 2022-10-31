У листопаді 2021 року, рік тому, у гітариста Кормака Рота діагностували рак яєчок 3 стадії. Він помер 16 жовтня 2022 року у віці 25 років.

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"Він був дикою та електричною кулею енергії, а його дух був сповнений світлом і добром, – йдеться у заяві його сім'ї. – Яким би диким він не був, Кормак був також втіленням доброти. Ніжна душа, яка принесла стільки щастя та надії оточуючим. Горе приходить хвилями, як і сльози та сміх, коли ми думаємо про цього прекрасного хлопчика через 25 років та 10 місяців, що ми знали його. Невгамовна і радісна, дика і чудова дитина. Тільки нещодавно чоловік. Ми любимо його. Ми візьмемо його з собою, куди б ми не пішли".

Рот повідомив про свій діагноз в інстаграмі. Він докладно розповів, що рак, відомий як хоріокарцинома, позбавив його половини слуху, 27 кілограмів та впевненості у собі.

Життя коротке. Це хаос. І ніколи не знаєш, коли це ти будеш. Одужуйте і йдіть до лікаря. До біса рак,

– писав він.

У своєму останньому пості, опублікованому в серпні, він подякував своїм підписникам за підтримку. "Ви не завжди можете вибирати свою долю, – сказав він. – Ви не завжди можете обирати своє майбутнє".

Що відомо про Кормака Рота

Кормак у 2018 році випустив альбом Python, а також допомагав із музикою для фільму Мішеля Франка "Новий порядок" 2020 року.

Його сім'я називала його "виключно обдарованим і екстраординарним музикантом, чия пристрасть і любов до створення музики сягають корінням у ті часи, коли його гітара була більшою, ніж він сам". Вони додали: "За словами Кормака: "Переконайтеся, що ви робите те, що любите".

У нього залишилися батьки, Тім Рот та Ніккі Батлер, та брат Хантер Рот.



Кормак Рот помер у віці 25 років / Фото з інстаграму актора

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