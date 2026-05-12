Об этом сообщили на сайте Amazon News. В материале узнаете больше о том, что уже известно о третьем сезоне и почему его стоит ожидать.

Когда премьера 3-го сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"?

Ранее в сети писали, что 3-ий сезон должен выйти во второй половине этого года. Об этом сообщало издание Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров.

Так, премьера третьего сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" состоится 11 ноября 2026 года. Новые эпизоды выйдут на платформе Amazon Prime Video.

В сети уже показали первый кадр из нового сезона, который представили во время ежегодной презентации Amazon Upfront.

Темный Лорд стремится создать Единое Кольцо, которое даст ему преимущество, необходимое для победы в войне, и возможность подчинить народы своей воле, чтобы наконец править всем Средиземьем,

– написали в синопсисе.

В синопсисе говорится, что на этот раз сюжет совершит прыжок во времени, а события будут разворачиваться в разгар войны между эльфами и Сауроном.

Съемки 3-го сезона сериала: что стоит знать о продолжении?

Съемки сезона продолжались всего четыре месяца и завершились еще в декабре прошлого года.

К своим ролям вернутся Морвет Кларк, Чарли Уиккерс и Дэниел Уэйман.

Среди новых актеров – Джейми Кэмпбелл Бовер, который сыграл Векну в сериале "Очень странные дела". Какую именно роль он исполнит в сериале "Властелин колец: Кольца власти", пока неизвестно. Впрочем, по слухам, актер может сыграть рыцаря благородного происхождения.