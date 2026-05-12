Про це повідомили на сайті Amazon News. У матеріалі дізнаєтеся більше про те, що вже відомо про третій сезон та чому його варто очікувати.

Радимо Стали на захист своєї країни: хто з дітей відомих українських акторів служить в ЗСУ

Коли прем'єра 3-го сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади"?

Раніше у мережі писали, що 3-ій сезон має вийти в другій половині цього року. Про це повідомляло видання Hollywood Reporter із посиланням на інсайдерів.

Так, прем'єра третього сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади" відбудеться 11 листопада 2026 року. Нові епізоди вийдуть на платформі Amazon Prime Video.

У мережі вже показали перший кадр із нового сезону, який представили під час щорічної презентації Amazon Upfront.

Темний Лорд прагне створити Єдиний Перстень, який дасть йому перевагу, необхідну для перемоги у війні, і можливість підкорити народи своїй волі, щоб нарешті правити всім Середзем'ям,

– написали в синопсисі.

У синопсисі йдеться, що цього разу сюжет здійснить стрибок у часі, а події розгортатимуться у розпал війни між ельфами та Сауроном.

Зйомки 3-го сезону серіалу: що варто знати про продовження?

Зйомки сезону тривали лише чотири місяці та завершилися ще торік у грудні.

До своїх ролей повернуться Морвет Кларк, Чарлі Віккерс та Деніел Вейман.

Серед нових акторів – Джеймі Кемпбелл Бовер, який зіграв Векну у серіалі "Дивні дива". Яку саме роль він виконає у серіалі "Володар перснів: Персні влади", наразі невідомо. Втім, за чутками, актор може зіграти лицаря шляхетного походження.