Возвращение в Хогвартс: сеть покорил первый тизер новогоднего спецэпизода "Гарри Поттера"

Создатели нового спецэпизода о Гарри Поттере выпустили первый тизер фильма, где показали несколько кадров из будущей ленты. Фильм должен выйти на стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года.

Новый эпизод получил название "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс", где показали, как несколько героев получают специальные приглашения в школу волшебников. Среди них – Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида, и Марк Уильямс, исполнивший роль Артура Уизли. Также на одном из кадров кто-то читал газету Daily Prophet с заголовком на первой странице: "Специальный выпуск: Хогвартс приветствует возвращающихся выпускников".

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В частности показали, вероятно, фигуру Эммы Уотсон, Гермионы, которая направлялась к платформе 9¾, а также любимый лондонский вокзал Кингс-Кросс, откуда следуют поезда до Хогвартса. Первый тизер фильма всего за первые 12 часов с момента публикации просмотрели полмиллиона людей!

Гарри Поттер – спецэпизод 2022: смотреть первый тизер

Что покажут в спецэпизоде

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В новом эпизоде уже снялись Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонэм Картер, Джейсон Айзекс, Гэри Олдмен, Том Фелтон, Эванна Линч и другие. Не будет только Джоан Роулинг, которую не допустили к съемкам из-за скандалов с высказываниями о трансгендерах.

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Специальная ретроспектива "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс" расскажет волшебную историю создания через абсолютно новые подробные интервью и беседы с актерами, приглашая поклонников очаровательного путешествия от первого лица через одну из самых любимых франшиз всех времен,

– говорится в описании к видео.

Такой спецэпизод HBO Max подготовил по случаю 20-летия с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере – "Гарри Поттер и философский камень" (2001).

Чем еще удивят зрителей к 20-й годовщине выхода первого фильма о маленьком волшебнике Гарри?