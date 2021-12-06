Возвращение в Хогвартс: сеть покорил первый тизер новогоднего спецэпизода "Гарри Поттера"
Источник:24 канал
Создатели нового спецэпизода о Гарри Поттере выпустили первый тизер фильма, где показали несколько кадров из будущей ленты. Фильм должен выйти на стриминговой платформе HBO Max 1 января 2022 года.
Новый эпизод получил название "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс", где показали, как несколько героев получают специальные приглашения в школу волшебников. Среди них – Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида, и Марк Уильямс, исполнивший роль Артура Уизли. Также на одном из кадров кто-то читал газету Daily Prophet с заголовком на первой странице: "Специальный выпуск: Хогвартс приветствует возвращающихся выпускников".
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В частности показали, вероятно, фигуру Эммы Уотсон, Гермионы, которая направлялась к платформе 9¾, а также любимый лондонский вокзал Кингс-Кросс, откуда следуют поезда до Хогвартса. Первый тизер фильма всего за первые 12 часов с момента публикации просмотрели полмиллиона людей!
Гарри Поттер – спецэпизод 2022: смотреть первый тизер
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Что покажут в спецэпизоде
В новом эпизоде уже снялись Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонэм Картер, Джейсон Айзекс, Гэри Олдмен, Том Фелтон, Эванна Линч и другие. Не будет только Джоан Роулинг, которую не допустили к съемкам из-за скандалов с высказываниями о трансгендерах.
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Специальная ретроспектива "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс" расскажет волшебную историю создания через абсолютно новые подробные интервью и беседы с актерами, приглашая поклонников очаровательного путешествия от первого лица через одну из самых любимых франшиз всех времен,
– говорится в описании к видео.
Такой спецэпизод HBO Max подготовил по случаю 20-летия с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере – "Гарри Поттер и философский камень" (2001).
Чем еще удивят зрителей к 20-й годовщине выхода первого фильма о маленьком волшебнике Гарри?
- Весной WarnerMedia Kids & Family объявили о двух сюрпризах для поклонников – сериале-викторине и документальном фильме о, собственно, первой картине франшизы;
- Режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус хотел бы, чтобы выпустили его трехчасовую версию фильма "Гарри Поттер и философский камень" и показали в дополнительных видеокадрах Пивза;
- LEGO выпустит огромный набор по мотивам "Гарри Поттера".