В кадры попали исполнители многих главных ролей. Дэниел Рэдклифф здесь прогуливается с Хеленой Бонэм Картер, Эмма Уотсон беседует с Робби Колтрейном, а Том Фелтон заглядывается на Эван Линч.

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Фото из спецэпизода, посвященного 20-летию фильма "Гарри Поттер и философский камень"

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Коротко о спецэпизоде "Возвращение в Хогвартс"

"Возвращение в Хогвартс" выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.

Создатели спецэпизода таким образом "отдают дань уважения всем, на чью жизнь повлияла сага".

Актеры поттерианы вернутся в декорации Хогвартса и поделятся историями о съемках фильмов.

В эпизоде снимутся всем известные и любимые актеры: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Томас Фелтон, Бонни Райт и другие.

Поклонники уже имели возможность увидеть тизер, трейлер и два постера: на первом показали главный замок волшебной киновселенной под названием Хогвартс, а на втором – персонажей в новогодней атмосфере, удивительные свечи, которые летают, и украшенные елки.

Интересный факт! Автора книг о Гарри Поттере – Джоан Роулинг – не пригласили к участию в съемках. Все из-за ее скандальных высказываний о трансгендерах. В сети возмущаются по этому поводу, однако создатели фильма говорят, что покажут архивные фото с ее участием.