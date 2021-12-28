У кадри потрапили виконавці багатьох головних ролей. Деніел Редкліфф тут прогулюється з Хеленою Бонем Картер, Емма Вотсон розмовляє з Роббі Колтрейном, а Том Фелтон задивляється на Еван Лінч.
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Фото зі спецепізоду присвяченому 20-річчю фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь"
Коротко про спецепізод "Повернення у Гоґвортс"
- "Повернення у Гоґвортсу" вийде на HBO Max 1 січня 2022 року.
- Творці спецепізоду таким чином "віддають шану усім, на чиє життя вплинула сага".
- Актори поттеріани повернуться у декорації Гоґвортсу та поділяться історіями про зйомки фільмів.
- В епізоді знімуться усім відомі та улюблені актори: Денієл Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Ґрінт, Томас Фелтон, Бонні Райт та інші.
- Шанувальники вже мали змогу побачити тизер, трейлер та два постери: на першому показали головний замок чарівного кіновсесвіту під назвою Гоґвортс, а на другому – персонажів у новорічній атмосфері, дивовижних свічок, які літають і прикрашені ялинки.