"Возвращение в Хогвартс": в сети появились кадры новогоднего спецвыпуска
28 декабря 2021 , 19:04Читати новину українською
Источник:Reddit
Пользователи сабреддита Harry Potter нашли в сети кадры из "Возвращения в Хогвартс". Это новогодний спецвыпуск Warner Bros. в честь 20-летия фильма "Гарри Поттер и философский камень".
В кадры попали исполнители многих главных ролей. Дэниел Рэдклифф здесь прогуливается с Хеленой Бонэм Картер, Эмма Уотсон беседует с Робби Колтрейном, а Том Фелтон заглядывается на Эван Линч.
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Фото из спецэпизода, посвященного 20-летию фильма "Гарри Поттер и философский камень"
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Коротко о спецэпизоде "Возвращение в Хогвартс"
- "Возвращение в Хогвартс" выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.
- Создатели спецэпизода таким образом "отдают дань уважения всем, на чью жизнь повлияла сага".
- Актеры поттерианы вернутся в декорации Хогвартса и поделятся историями о съемках фильмов.
- В эпизоде снимутся всем известные и любимые актеры: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Томас Фелтон, Бонни Райт и другие.
- Поклонники уже имели возможность увидеть тизер, трейлер и два постера: на первом показали главный замок волшебной киновселенной под названием Хогвартс, а на втором – персонажей в новогодней атмосфере, удивительные свечи, которые летают, и украшенные елки.