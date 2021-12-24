Десять лет назад голливудские звезды знали, что их место в списке лучших было надежным, когда фильмы с их участием становились лидерами кассовых сборов. Но теперь ситуация кардинально изменилась, и успех можно измерить просмотром Netflix или хорошей рекламой фильма на HBO Max.

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Цифровая революция, возможно, кардинально изменила ситуацию с киноактерами, но, как говорят журналисты авторитетного издания Variety, не унывайте из-за финансовых отчетов ваших любимых актеров. Кинозвездам по-прежнему хорошо платят за свою работу, и часто они могут заработать гораздо больше, оставив "большие экраны" позади и с головой погрузившись в стриминг.

Богач Крейг

Больше всех удалось заработать Дэниелу Крейгу за роль в фильме "Достать ножи 2", который выйдет в 2022 году. Детективная история покажет продолжение расследования Бенуа Блана, которого сыграл Крейг. За работу в фильме ему заплатили 100 миллионов долларов! О безумном гонораре журналисты американских изданий сообщали еще в апреле 2021 года, однако теперь цифры подтвердились.

Известно, что такой гонорар превзошел заработок Дэниела Крейга в фильмах про Джеймса Бонда. По данным Wikipedia, актер получал примерно 10 миллионов долларов за каждую из 5 частей франшизы. После съемок "007: Не время умирать" Дэниел Крейг объявил, что это будет последним его фильмом в "бондиане". Тогда авторы проекта увеличили зарплату актера, однако и это не заставило его остаться во франшизе.



Дэниел Крейг (справа) в фильме "Достать ножи" (2019) / Фото "Планета кино"

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Паттинсон "пасет задних"

А вот меньше всего "досталось" 35-летнему Роберту Паттинсону, который за роль Бэтмена в одноименном фильме получил всего 3 миллиона долларов. Премьера ленты запланирована на 4 марта 2022 года, а в сети фанаты имели возможность оценить первые кадры с ним.

Весь список гонораров звезд можете увидеть здесь: