Десять лет назад голливудские звезды знали, что их место в списке лучших было надежным, когда фильмы с их участием становились лидерами кассовых сборов. Но теперь ситуация кардинально изменилась, и успех можно измерить просмотром Netflix или хорошей рекламой фильма на HBO Max.
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Цифровая революция, возможно, кардинально изменила ситуацию с киноактерами, но, как говорят журналисты авторитетного издания Variety, не унывайте из-за финансовых отчетов ваших любимых актеров. Кинозвездам по-прежнему хорошо платят за свою работу, и часто они могут заработать гораздо больше, оставив "большие экраны" позади и с головой погрузившись в стриминг.
Богач Крейг
Больше всех удалось заработать Дэниелу Крейгу за роль в фильме "Достать ножи 2", который выйдет в 2022 году. Детективная история покажет продолжение расследования Бенуа Блана, которого сыграл Крейг. За работу в фильме ему заплатили 100 миллионов долларов! О безумном гонораре журналисты американских изданий сообщали еще в апреле 2021 года, однако теперь цифры подтвердились.
Известно, что такой гонорар превзошел заработок Дэниела Крейга в фильмах про Джеймса Бонда. По данным Wikipedia, актер получал примерно 10 миллионов долларов за каждую из 5 частей франшизы. После съемок "007: Не время умирать" Дэниел Крейг объявил, что это будет последним его фильмом в "бондиане". Тогда авторы проекта увеличили зарплату актера, однако и это не заставило его остаться во франшизе.
Дэниел Крейг (справа) в фильме "Достать ножи" (2019) / Фото "Планета кино"
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Паттинсон "пасет задних"
А вот меньше всего "досталось" 35-летнему Роберту Паттинсону, который за роль Бэтмена в одноименном фильме получил всего 3 миллиона долларов. Премьера ленты запланирована на 4 марта 2022 года, а в сети фанаты имели возможность оценить первые кадры с ним.
Весь список гонораров звезд можете увидеть здесь:
- Дэниел Крейг, "Достать ножи 2" – 100 миллионов долларов;
- Двейн Джонсон, "Red One" – 50 миллионов долларов;
- Уилл Смит, "Король Ричард" – 40 миллионов долларов;
- Дензел Вашингтон, "Мелочи" – 40 миллионов долларов;
- Леонардо Ди Каприо, "Не смотри вверх" – 30 миллионов долларов;
- Марк Уолберг, "Правосудие Спенсера" – 30 миллионов долларов;
- Дженнифер Лоуренс, "Не смотри вверх" – 25 миллионов долларов;
- Джулия Робертс, "Leave the World Behind" – 25 миллионов долларов;
- Сандра Буллок, "Затерянный город D" – 20 миллионов долларов;
- Райан Гослинг, "Серый человек" – 20 миллионов долларов;
- Крис Хемсворт, "Тор: любовь и гром" – 20 миллионов долларов;
- Брэд Питт, "Скоростной поезд" – 20 миллионов долларов;
- Майкл Б. Джордан, "Без жалости" – 15 миллионов долларов;
- Том Круз, "Топ Ган: Мэверик" – 13 миллионов долларов;
- Киану Ривз, "Матрица: Воскрешение" – 12 – 14 миллионов долларов;
- Крис Пайн, "Подземелье драконов" – 11,5 миллионов долларов;
- Роберт Паттинсон, "Бэтмен" – 3 миллиона долларов.