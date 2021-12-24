Десять років тому голлівудські зірки знали, що їхнє місце у списку найкращих було надійним, коли фільми за їхньою участю ставали лідерами касових зборів. Але тепер ситуація кардинально змінилась, і успіх можна виміряти переглядом Netflix чи хорошою рекламою фільму на HBO Max.

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Цифрова революція, можливо, кардинально змінила ситуацію з кіноакторами, але, як кажуть журналісти авторитетного видання Variety, не сумуйте через фінансові звіти ваших улюблених акторів. Кінозіркам, як і раніше, добре платять за свою роботу, і часто вони можуть заробити набагато більше, залишивши "великі екрани" позаду і з головою занурившись у стримінг.

Багатій-Крейг

Найбільше з усіх вдалось заробити Деніелу Крейгу за роль у фільмі "Ножі наголо 2", який вийде у 2022 році. Детективна історія покаже продовження розслідування Бенуа Блана, якого зіграв Крейг. За роботу у фільмі йому заплатили 100 мільйонів доларів! Про шалений гонорар журналісти американських видань повідомляли ще у квітні 2021 року, проте тепер цифри підтвердились.

Відомо, що такий гонорар перевершив заробіток Деніела Крейга у фільмах про Джеймса Бонда. За даними Wikipedia, актор отримував приблизно 10 мільйонів доларів за кожну з 5 частин франшизи. Після зйомок "007: Не час помирати" Деніел Крейг оголосив, що це буде останнім його фільмом у "бондіані". Тоді автори проєкту збільшили зарплату актора, однак і це не змусило його залишитись у франшизі.



Деніел Крейг (праворуч) у фільму "Ножі наголо" (2019) / Фото "Планета кіно"

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Паттінсон "пасе задніх"

А от найменше "дісталось" 35-річному Роберту Паттінсону, який за роль Бетмена в однойменному фільмі отримав всього 3 мільйони доларів. Прем'єра стрічки запланована на 4 березня 2022 року, а в мережі фанати мали змогу оцінити перші кадри з ним.

Весь список гонорарів зірок можете побачити тут: