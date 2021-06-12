Золотая Дзига 2021: кто получил престижную украинскую награду

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Наконец лучшие актеры и режиссеры получили свою золотую статуэтку кинопремии Золотая Дзига 2021. Торжественная церемония награждения состоялась сегодня, 12 июня. Какие актеры и режиссеры уже держат в руках заветную награду – читайте в материале Kino 24.