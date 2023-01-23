Сын Дарии родился в Румынии, 21 января. Об этом актриса сообщила в своих соцсетях.

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Украинская актриса Дарья Рыбак родила первого ребенка

21. 01. 2023… День, изменивший жизнь… День, когда родился наш сын. День, когда я стала мамой. День, когда мы стали родителями. День, когда жизнь приобрела новые смыслы. Ну, привет, сын! Добро пожаловать в наш мир,

– поделилась актриса.

Звезда не показала лицо малыша, но сфотографировала его маленькие ножки. В комментариях украинские звезды и поклонники засыпали Дарию искренними поздравлениями:

Катя Осадчая: "Дашо! Поздравляю!";

Анна Кошмал: "Дашуля! Поздравляю! Ростите здоровые и счастливые!";

Олеся Жураковская: "Обнимаю крепко, поздравляю, люблю! Береги Боже Сыночка и Родителей!";

Настя Цымбалару: "Привет! Здоровье и счастье малышей и родителям!".

Дарья Рыбак родила сына / Фото из инстаграма актрисы

В инстаграм-сторис звезда поблагодарила украинцев на теплые слова: "Я безгранично вам благодарна. Вы даже не представляете, насколько это приятно и важно, и какой я кайф получала, когда это все перечитывала. Пока кое-кто спит".

Дария также отметила, что со временем расскажет свою историю родов: "Это вообще история на миллион. Скоро найду время дописать и поделиться с вами".

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Что известно о Дарье Рыбак

Украинская актриса театра и кино родилась в 1989 году. Она училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Дебютировала в 2010 году на сцене Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

За ее плечами участие в более чем 25 телевизионных проектах. Сыграла в таких сериалах: