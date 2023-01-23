Син Дарії народився у Румунії, 21 січня. Про це акторка повідомила у своїх соцмережах.

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Українська акторка Дарія Рибак народила першу дитину

21. 01. 2023… День, що змінив життя… День, коли народився наш син. День, коли я стала мамою. День, коли ми стали батьками. День, коли життя набуло нових змістів. Ну, привіт, сину! Ласкаво просимо у наш світ,

​– поділилася акторка.

Зірка не показала обличчя малюка, але сфотографувала його маленькі ніжки. У коментарях українські зірки та шанувальники засипали Дарію щирими привітаннями:

Катя Осадча: "Дашо! Вітаю!";

Анна Кошмал: "Дашуля! Вітаю! Ростіть здорові та щасливі!";

Олеся Жураківська: "Обіймаю міцно, вітаю, люблю! Бережи Боже Синочка і Батьків!";

Настя Цимбалару: "Вітаю! Здоров‘я та щастя малечі та батькам!".

Дарія Рибак народила сина / Фото з інстаграму актриси

У інстаграм-сторіс зірка подякувала українцям на теплі слова: "Я безмежно вам вдячна. Ви навіть не уявляєте, наскільки це приємно і важливо, і який я кайф отримувала, коли це все перечитувала. Поки дехто спить".

Дарія також зазначила, що згодом розкаже свою історію пологів: "Це взагалі історія на мільйон. Скоро знайду час дописати та поділитися з вами".

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Що відомо про Дарію Рибак

Українська актриса театру та кіно народилася у 1989 році. Вона навчалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого. Дебютувала у 2010 році на сцені Київського академічного театру драми й комедії на лівому березі Дніпра.

За її плечима участь у понад 25 телевізійних проєктах. Зіграла у таких серіалах: