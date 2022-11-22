В интервью журналу People актриса сказала: "Теперь я чувствую себя хорошо. Мне повезло, что я жива". Однако ее мужчина, голливудский режиссер Брюс Пэлтроу, скончался в 2002 году после нескольких лет борьбы с раком полости рта.

Кстати Крис Гемсворт делает паузу в карьере из-за подозрений на болезнь Альцгеймера

Актриса Блайт Даннер поборола рак

79-летняя звезда "Знакомства с родителями" сказала, что у нее диагностировали аденоидно-кистозную карциному, редкую форму рака полости рта. Сначала она скрывала новости от своих детей, в частности, от Гвинет Пэлтроу – оскароносной актрисы. "Я хотела быть просто матерью и не хотела, чтобы они беспокоились", – рассказала она.

В 2020 году Даннер после лучевой и химиотерапии перенесла третью операцию по удалению раковой ткани, что позволило ей выйти в ремиссию. Сейчас она занимается защитой интересов Фонда рака полости рта, который повышает осведомленность о раке полости рта и ротоглотки, который ежегодно поражает около 54 000 американцев и в среднем ежегодно приводит к 9 750 смертям.

Даннер по-философски отнеслась к смерти своего мужа перед ее собственной борьбой с раком полости рта и его собственным влиянием на ее семью.

Я думаю, что мы все стали как-то сильнее. Это какая чушь — эта болезнь и это жизнь. Но у меня была карьера, отличные дети и любящий мужчина. Я очень благодарна,

– сказала она.



Брюс, Блайт и Гвинет Пелтроу / FOX

Что известно о Блайте Даннере