В інтерв'ю журналу People актриса сказала: "Тепер я почуваюся добре. Мені пощастило, що я жива". Однак її чоловік, голлівудський режисер Брюс Пелтроу, помер у 2002 році після кількох років боротьби з раком ротової порожнини.

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Актриса Блайт Даннер поборола рак

79-річна зірка "Знайомства з батьками" сказала, що у неї діагностували аденоїдно-кістозну карциному, рідкісну форму раку ротової порожнини. Спочатку вона приховувала новини від своїх дітей, зокрема від Гвінет Пелтроу – оскароносної актриси. "Я хотіла бути просто матір’ю й не хотіла, щоб вони хвилювалися", – розповіла вона.

У 2020 році Даннер після променевої та хімієтерапії перенесла третю операцію з видалення ракової тканини, що дозволило їй вийти у ремісію. Зараз вона займається захистом інтересів Фонду раку порожнини рота, який підвищує поінформованість про рак порожнини рота та ротоглотки, який щорічно вражає близько 54 000 американців і в середньому щорічно призводить до 9 750 смертей.

Даннер по-філософськи поставилася до смерті свого чоловіка перед її власною боротьбою з раком ротової порожнини і його власним впливом на її родину.

Я думаю, що ми всі стали якось сильнішими. Це якась нісенітниця — ця хвороба і це життя. Але в мене була кар'єра, чудові діти та люблячий чоловік. Я дуже вдячна,

– сказала вона.



Брюс, Блайт та Гвінет Пелтроу / FOX

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