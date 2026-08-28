Слідом за Драко Мелфоєм: зірка "Гаррі Поттера" повертається до ролі, яка зробила його відомим
Британський актор Руперт Ґрінт знову втілить на сцені образ чарівника Рона Візлі, який приніс йому всесвітню славу. Зірка культової кіносаги приєднається до акторського складу бродвейського хіта "Гаррі Поттер і прокляте дитя" у лютому 2027 року.
38-річний актор підписав контракт на 17 тижнів показів, повідомляє видання The Guardian. За словами Ґрінта, цей проєкт став для нього особливим моментом возз'єднання з персонажем, якого він грав з одинадцятирічного віку.
Руперт Ґрінт повертається до своєї ролі у "Гаррі Поттері"
Актор підкреслив, що повернення до ролі тепер, коли і він сам, і його герой стали батьками, дарує абсолютно нові емоції та відчуття завершеного життєвого кола.
Продюсери вистави Соня Фрідман та Колін Каллендер зазначили, що участь актора з оригінального кіновсесвіту створює міцний емоційний міст між першою історією, яку полюбила публіка, та темою спадковості й плину часу в п'єсі.
До слова, Ґрінт став не першим актором із кінофраншизи на театральній сцені. Так, його колега Том Фелтон уже успішно втілює образ дорослого Драко Мелфоя на Бродвеї і гратиме цю роль до січня.
Після завершення знімань у "поттеріані" Руперт Ґрінт активно будував кар'єру в незалежному кіно, трилерах та на сцені, де дебютував ще у 2014 році. Сама ж постановка "Гаррі Поттер і прокляте дитя" від моменту лондонської прем'єри у 2016 році здобула шалений світовий успіх. Відомо, що міжнародні покази шоу зібрали понад 14 мільйонів глядачів, а лише нью-йоркська версія принесла понад 532 мільйони доларів касових зборів.
До речі, вже незабаром відбудеться прем'єра серіалу HBO про "Гаррі Поттера". Днями стало відомо, хто втілив роль Гілдероя Локхарта.