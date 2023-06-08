У провалі "Русалоньки" звинуватили расистів, – ЗМІ

Новий фільм "Русалонька" розкритикували ще до його появи на великих екранах. Все через темношкіру актрису Голлі Бейлі на роль головної героїні Аріель.

Коли фільм вийшов на екрани, незадоволені глядачі, особливо на Сході, продовжувати поширювати свої відгуки в мережі. Як стверджують журналісти іноземних ЗМІ, це могло вплинути на те, що у Китаї "Русалонька" зібрала лише 2,7 мільйона доларів, а у Південній Кореї 4,4 мільйона доларів за перші 5 днів.

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Як "Русалонька" стартувала у світовому прокаті

Журналісти також звернули увагу на відгуки користувачів порталів Азії, де активно критикують головну зірку Голлі Бейлі. Глядачі розчаровані новою Аріель, яка традиційно була, за їхніми словами, "білою", і через це "казка, з якою ми виросли, змінилася до невпізнання!".

Попри те, що фільм ще не вийшов на екрани в Японії, місцева преса вже помітила схожі коментарі з приводу нього. У інстаграмі один користувач написав, що фільм був "зіпсований" для них, додавши #NotMyAriel. "Не топчіть мої заповітні дитячі спогади та образ Аріель", – доповнив ще один.

Варто зазначити, що слабкі касові збори не обмежуються лише країнами Азії – у Португалії за перший вікенд було зібрано 950 тисяч доларів, у Данії – 776 тисяч доларів, в Угорщині – 264 тисяч доларів, а в Ісландії – всього лише 125 тисяч доларів.

За даними Корейської кіноради, упродовж першого тижня в кінотеатрах фільм переглянули близько 472 тисяч глядачів, що менше, ніж 643 тисяч шанувальників, які прийшли на новий фільм "Форсаж 10", який стартував за тиждень до "Русалоньки". Загалом у світі картина заробила понад 339 мільйонів доларів.

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Потрібно також наголосити, що погані касові збори навряд чи пов’язані з расизмом, як пишуть іноземні ЗМІ, оскільки мультфільм "Людина-павук: Крізь Всесвіт" в Китаї зібрав близько 20 мільйонів доларів за аналогічний період.

Втім, фільм отримує неоднозначні відгуки глядачів, хоч деякі шанувальники справді насолоджуються грою Голлі Бейлі. У відвертому інтерв’ю на початку цього року актриса сказала журналу The Face, що її не здивувала расистська реакція: "Як темношкіра людина, ти просто цього очікуєш, і це вже не шок. Я знаю, що справа не в расі".

Голлі Бейлі / Фото з інстаграму актриси