"Русалонька": чесна рецензія на довгоочікуваний фільм з темношкірою актрисою Голлі Бейлі
Американський музичний фентезійний фільм режисера Роба Маршалла "Русалонька" вийшов в кінотеатрах 25 травня. Ми вже переглянули стрічку і готові ділитися враженнями.
Варто зазначити, що "Русалонька" 2023 року є кіноадаптацією до однойменного мультфільму 1989 року, який сам заснований на казці Ганса Крістіана Андерсена 1837 року. Сценаристами нового фільму стали Джейн Голдман і Девід Магі.
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Рецензія на фентезі "Русалонька"
У рецензії 24 Каналу дізнайтеся про особливості новому фільму і чи варто йти на "Русалоньку" в кіно.
Візуальні ефекти та режисура
Режисер Роб Маршалл, який зняв "Чикаго", в рімейку фільму "Русалонька" трохи переборщив з візуальними ефектами, проте вдало поєднав їх з професійними акторами, які переосмислюють його творчість. Крім цього, візуальні ефекти, хоча і вражають, можуть час від часу відволікати увагу глядача. Проте, коли це працює, як у фільмах "Під морем" та "Поцілунок дівчини", ефекти створюють захопливу складність сцен та візуальну насолоду.
Головна героїня та акторська гра
Голлі Бейлі чудово справляється з роллю головної героїні Аріель. Вона переконливо передає жагу Аріель дізнатися більше про світ людей та її мрію стати людиною. Обличчя Бейлі привертає увагу своїми яскравими очима, довгими віями-метеликами та сяйнистою усмішкою, яка справді нагадує принцесу з мультфільмів. Це цікаве поєднання, яке створює приємний контраст з більш природними тваринними компаньйонами Аріель.
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Розширений сюжет та нові елементи
Фільм "Русалонька" від Маршалла не є просто "маленькою" історією. Він триває майже на годину довше, ніж оригінальний анімаційний фільм 1989 року, і розширює світ оригіналу, додаючи нових пісень та персонажів. Деякі класичні сцени, такі як "Дочки Тритона" та "Пуасони", відсутні, але вони замінені новими елементами, які додають свіжості фільму.
Музичні номери та виконання акторів
Фільм має нові музичні номери, серед яких виділяється пісня Еріка "Wild Uncharted Waters". Вона відрізняється від традиційних бродвейських балад і додає новий динамізм до саундтреку. Також варто відзначити комедійний талант Меліси Маккарті, яка виконує роль бездоганно і перевершує очікування справжніх прихильників.
Фільм "Русалонька" від Роба Маршалла є захопливим рімейком, який, безперечно, розширює світ оригінального анімаційного фільму. Візуальні ефекти, акторська гра та музичні номери створюють чарівну атмосферу, яка захопить молодих глядачів і не лише. Попри деякі візуальні ефекти, які можуть відволікати, фільм заслуговує на увагу та є чудовим варіантом для переосмислення класичної казки "Русалочка".
Наша оцінка 9 із 10. У кіно обов’язково!
"Русалонька": дивіться трейлер фільму