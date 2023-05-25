"Русалонька": чесна рецензія на довгоочікуваний фільм з темношкірою актрисою Голлі Бейлі

Американський музичний фентезійний фільм режисера Роба Маршалла "Русалонька" вийшов в кінотеатрах 25 травня. Ми вже переглянули стрічку і готові ділитися враженнями.

Варто зазначити, що "Русалонька" 2023 року є кіноадаптацією до однойменного мультфільму 1989 року, який сам заснований на казці Ганса Крістіана Андерсена 1837 року. Сценаристами нового фільму стали Джейн Голдман і Девід Магі.

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Рецензія на фентезі "Русалонька"

У рецензії 24 Каналу дізнайтеся про особливості новому фільму і чи варто йти на "Русалоньку" в кіно.

Візуальні ефекти та режисура

Режисер Роб Маршалл, який зняв "Чикаго", в рімейку фільму "Русалонька" трохи переборщив з візуальними ефектами, проте вдало поєднав їх з професійними акторами, які переосмислюють його творчість. Крім цього, візуальні ефекти, хоча і вражають, можуть час від часу відволікати увагу глядача. Проте, коли це працює, як у фільмах "Під морем" та "Поцілунок дівчини", ефекти створюють захопливу складність сцен та візуальну насолоду.

Голлі Бейлі в образі Русалоньки / Disney

Головна героїня та акторська гра

Голлі Бейлі чудово справляється з роллю головної героїні Аріель. Вона переконливо передає жагу Аріель дізнатися більше про світ людей та її мрію стати людиною. Обличчя Бейлі привертає увагу своїми яскравими очима, довгими віями-метеликами та сяйнистою усмішкою, яка справді нагадує принцесу з мультфільмів. Це цікаве поєднання, яке створює приємний контраст з більш природними тваринними компаньйонами Аріель.

Голлі Бейлі на постері до фільму "Русалонька" / Disney

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Розширений сюжет та нові елементи

Фільм "Русалонька" від Маршалла не є просто "маленькою" історією. Він триває майже на годину довше, ніж оригінальний анімаційний фільм 1989 року, і розширює світ оригіналу, додаючи нових пісень та персонажів. Деякі класичні сцени, такі як "Дочки Тритона" та "Пуасони", відсутні, але вони замінені новими елементами, які додають свіжості фільму.

Русалонька та Ерік / Disney

Музичні номери та виконання акторів

Фільм має нові музичні номери, серед яких виділяється пісня Еріка "Wild Uncharted Waters". Вона відрізняється від традиційних бродвейських балад і додає новий динамізм до саундтреку. Також варто відзначити комедійний талант Меліси Маккарті, яка виконує роль бездоганно і перевершує очікування справжніх прихильників.

Меліса Маккарті в ролі Урсули / Disney

Фільм "Русалонька" від Роба Маршалла є захопливим рімейком, який, безперечно, розширює світ оригінального анімаційного фільму. Візуальні ефекти, акторська гра та музичні номери створюють чарівну атмосферу, яка захопить молодих глядачів і не лише. Попри деякі візуальні ефекти, які можуть відволікати, фільм заслуговує на увагу та є чудовим варіантом для переосмислення класичної казки "Русалочка".

Наша оцінка 9 із 10. У кіно обов’язково!

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