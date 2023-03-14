6 мільйонів переглядів за добу: Голлі Бейлі зачарувала співом у трейлері казкової "Русалоньки"

У межах телетрансляції 95-ї церемонії вручення премії Оскар дві зірки Голлі Бейлі та Мелісса Маккарті, вийшли на сцену, щоб представити трейлер "Русалоньки". Ролик дав повніше уявлення про підводний світ Аріель та принца Еріке.

Окрім трейлера, творці показали ще й фантастичний постер живого переосмислення класичного анімаційного мюзиклу студії. "Русалонька" Роба Маршалла виходить у прокат 26 травня 2023 року.

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"Русалонька": сюжет і офіційний трейлер

Згідно з заявою творців, "Русалонька" — це улюблена історія Аріель, красивої та енергійної юної русалки, яка прагне пригод. Наймолодша з дочок короля Тритона і найзухваліша, Аріель прагне дізнатися більше про мир за морем і, побувавши на поверхні, закохується в лихого принца Еріка. У той час як русалкам заборонено спілкуватися з людьми, Аріель має слідувати своєму серцю. Вона укладає угоду зі злою морською відьмою Урсулою, що дає їй шанс випробувати життя на суші, але зрештою ставить під загрозу її життя і корону її батька".

У фільмі знімалися:

співачка та актриса Голлі Бейлі у ролі Аріель;

Джона Гавер-Кінг у ролі принца Еріка;

Давід Діггс, як голос Себастьяна;

Аквафіна як голос Скаттла;

Джейкоб Трембле у ролі голосу Флаундера;

Нома Думезвені у ролі королеви Селіни;

Арт Малік у ролі сера Грімсбі;

Хав'єр Бардем у ролі короля Тритона;

Мелісса Маккарті у ролі Урсули.

У новому трейлері "Русалоньки" Disney переносить глядачів "під воду", щоб вони побачили світ улюблених персонажів у всій його приголомшливій живій дії та пишності візуальних ефектів.

Режисер Роб Маршалл сказав, що мюзикл із живими акторами пожвавлює анімаційний фільм 1989 року. Саундтрек створено Лін-Мануелем Мірандою та Аланом Менкеном (вони написали музику до фільму "Русалочка" 1989 року) і включатиме класику з оригінального фільму на додаток до чотирьох оригінальних пісень.

За добу трейлер фільму набрав на ютубі 6 мільйонів переглядів.

"Русалонька": дивіться трейлер фільму

Нагадаємо, героїня Всесвіту Disney завжди була білою рудоволосою русалкою, але режисери пішли на експеримент. І тому коли було оголошено, що Аріель зіграє чорношкіра жінка, деякі користувачі твітера вибухнули хештегом #NotMyAriel. Актриса розповіла Variety, що звернулася за порадою до своїх бабусі та дідуся, які розповіли свої історії про расизм. "Було надихаюче і чудово чути їхні слова підбадьорення, які кажуть мені: "Ти не розумієш, що це робить для нас, для нашої спільноти, для всіх маленьких чорних і коричневих дівчаток, які побачать себе в тобі", — сказав Бейлі.

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