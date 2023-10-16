Руся зламала ногу, – колега Руслани Писанки розповів про її останню роль

Покійна Руслана Писанка відома усім своєю шаленою енергетикою. Шанувальники, колеги та близькі згадують її як легендарну українську акторку. Про останню роль Писанки висловився її колега Віктор Андрієнко.

Вони разом грали на театральній сцені, тож актор добре пам'ятає ту виставу, яка стала завершальною для Писанки. Андрієнко також розповів, коли актриса востаннє виходила на сцену.

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Якою була остання роль Руслани Писанки

Це був спектакль "Потяг "Одеса-мама", який вони запрем'єрили у 2014 році. Згодом актори трупи продовжили виступати з цією ж виставою, утім, уже без Писанки.

Два роки тому ми грали з Русланою на цій сцені. У цій виставі Руслана вийшла на сцену останній раз. Ми грали якраз перед війною. І Руся зламала ногу. Ми таку виставу зіграли! У нас багато було цікавих спектаклів, але такого не було. Наче знали, що граємо востаннє,

– поділився спогадами Андрієнко.

Також актор з великим болем згадує про те, що востаннє бачився з Русланою тоді, коли вона зламала ногу під час одного з виступів.

Сьогодні, зізнався актор, вони продовжують грати цю виставу, однак дуже бентежно бути на сцені з усією трупою, серед якої уже немає Руслани Писанки.

Усі її тягнули, а ми з її чоловіком Ігорком були біля голови, за голову її тримали й спілкувалися. Це востаннє, коли я бачив її живою,

– розповів Андрієнко.

Якою була остання роль Руслани Писанки в кіно

Руслана Писанка відома глядачеві не лише як акторка театру, а й кіно. Найбільш відомі її ролі були у фільмах "Москаль-чарівник", "Вогнем і мечем" та "Таксі для ангела". Режисерка Наталія Ворожбит зізналась, що Руслану Писанку боялись брати на головні ролі. А все через її надпотужну енергетику як людини, так і професійної акторки.

Вона – глибока, вона – діва. І я внутрішньо боялася теж брати Руслану. Коли вона прийшла на проби із запізненням на 50 хвилин, вона текст не вивчила. Вона зайшла – і заповнила собою весь простір енергією неймовірною... Більш відданої людини на майданчику складно уявити,

– каже Наталія Ворожбит.

У останньому для себе фільмі "Демони" Руслана вперше, та, на жаль, востаннє отримала головну роль. Акторський склад підбирали, відштовхуючись від того, що у фільмі зніматиметься харизматична Писанка.

Були дні, коли до неї приходили чоловіки (на роль у фільмі – 24 Канал), і вона їх, як насіння, "лузала". Ми не попереджали, хто їхня партнерка,

– розповідає Ворожбит.

За сюжетом, персонажа Руслани звати Ніна. Це історія про те, як в українське село приїздить росіянин, між ними зароджується кохання. Та закінчиться все це несолодко. Режисерка зізналася, що для них було дуже важливо зняти цю стрічку, зокрема, через те, що у головній ролі там – Руслана Писанка.



Руслана Писанка / Фото з соцмереж акторки