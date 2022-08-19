Олег Сенцов показав нове фото з передової із "подарунками" від росіян

Колишній бранець кремля, український військовий та режисер Олег Сенцов показав нове фото з передової. Захисник України зараз знаходиться під Бахмутом.

Сенцов пішов на війну одразу 24 лютого. Він впевнений, що Україна точно переможе, у нас дуже сильна армія. За словами Олега, ми не переможні.

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Олег Сенцов на війні: нове фото з передової

Сьогодні, 19 серпня, Олег показав нове фото. Українці висловили підтримку у коментарях і побажали якнайшвидшої перемоги: "Треба нам всім донатити на армію та медицинську допомогу на фронті, це є наша допомога, тих хто не воює", "Дякую до неба Захисникам нашим. Тільки вцілійте, будь ласка!", "Поверніть їм сторицею їхні подарунки. Бережіть себе!".

Ось такими "подарунками" засипають нас зранку окупанти,

– зазначив Олег Сенцов.



​Олег Сенцов на Донеччині / Фото з фейсбуку військового і режисера