Сенцов використав піонерську пісню у фільмі "Носоріг": режисер пояснив причину

18 лютого 2022 , 14:28
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У четвер, 17 лютого 2022 року, відбулась всеукраїнська прем'єра фільму українського режисера Олега Сенцова - "Носоріг". Сюжет фільму розповідає про історію одного бандита на фоні кримінальних подій 90-х років в Україні. Про особливий саундтрек драми читайте далі.

В інтерв'ю 24 каналу Олег Сенцов розповів, що багато пісень, які звучать у стрічці були закладені ще на етапі сценарію. Режисер підкреслив, що використав радянські піонерські та російські пісні для того, щоб показати реалістичною епоху 90-х.

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Під час яскравої сцени, де банда головного героя Вови "Носорога" прямує вулицею, звучить неформальний піонерський гімн "Если с другом вышел в путь". У руках молоді бандити тримають бейсбольні бити.

У мене є особлива любов до звучання дитячого хору у фільмах. Я вже використовував його у "Гамері", використав тут і в наступному фільмі зроблю це знову. Композиція "Если с другом вышел в путь" – це піонерська пісня, яку у Радянському союзі включали для молоді, з якої намагались зробити розбудовників комунізму. Союз розвалився і саме хлопці-піонери і стали бандюганами. Все. Це стьоб на пропагандистську мішуру,
– підкреслив Сенцов.


Кадр з фільму "Носоріг" / Пресслужба фільму

Важливо. Детальніше про другу повнометражну роботу "Носоріг" Олега Сенцова читайте у матеріалі Кіно 24.

Також, режисер пояснив, що сама тематику фільму зумовила звучання російських пісень. Адже, на думку Олега, було б неправдиво, якби він їх не показав. (Мова йде про композиції гуртів "Ненси" та "Агата Кристи", – Кіно 24). 

Автор кримінальної драми також зауважив, що україномовних пісень початку 90-х років насправді було дуже мало.

   Ми шукали усе найкраще і його використовували, щоб показати зародження нашої незалежної української культури.

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Автор: Богдана Ткачук