"Один фільм – це один танк": оператор "Довбуша" поділився, чи варто зараз вкладати гроші у кіно

Один з найкращих кінооператорів України, Сергій Михальчук, погодився з актрисою Риммою Зюбіною, що після 2024 року в українському прокаті може не бути ігрового кіно. Але як кінооператор він вважає, що варто знімати документальні фільми, аби не тільки показати світові жахливу реальність війни, а й підтримати кіногалузь.

Втім, у розмові з 24 Каналом оператор "Довбуша" чесно зізнався, що "якщо обирати між кіно і здобуттям нашої перемоги, незалежності, то я вибираю все-таки перемогу та незалежність". На війну, за його словами, зараз потрібні чималі кошти.

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Сергій Михальчук про ігрове та документальне кіно під час війни

Сергій роздумував про те, чи потрібно зараз вкладати гроші в кінематограф. "Я просто бачу, що відбувається на фронті. Один фільм зараз – це один танк, це Челленджер чи Леопард. Ну, тобто я чесно кажу, як кінематографіст, я все розумію, що треба знімати кіно, щоб підтримувати галузь. Але як зараз? Як людина я бачу, як стікає кров'ю країна".

Говорять, що у нас дуже численна армія, вона дуже оснащена. Так, у нас є озброєння, але його недостатньо. Це тривожить. І це може стати величезною проблемою цієї війни, від чого і гинуть наші хлопці,

– сказав він.

Оператор поділився, що нам зараз потрібні не тільки фільми, а й освіта та медицина. "І підтримати зараз треба наших пенсіонерів, про яких ніхто не каже, але їх зараз стало набагато менше".

Сергій Михальчук / Фото надане 24 Каналу

У країні зараз не вистачає коштів, або кошти, за словами Сергія, частково ідуть не туди. Він впевнений, що якщо ми зараз не будемо все вкладати в армію, то ми можемо і не виграти цю війну.

Мені складно судити зараз, знаходячись в армії, але я бачу величезні проблеми в суспільстві. І все б можна списати на війну, але однаково свідомість з цим не погоджується. І я бачу, що зараз, якщо ми не будемо все вкладати в армію, то ми можемо і не виграти цю війну,

– поділився він.

Як сказав Михальчук, нам точно необхідне зараз документальне кіно. І частково треба переорієнтувати наших спеціалістів на документальні проєкти. "Кожен з нас має зробити вибір. Це питання нашої незалежності, життя наступних поколінь, руху нашого вектора. Тому я вважаю, що якщо можна залучити кошти іноземні, кошти інвесторів і знімати, то тоді можна знімати ігрові фільми, але не беручи гроші у держави", – зауважив Сергій.

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Що відомо про фільм "Довбуш"

Нагадаємо, 24 серпня в український кінопрокат вийшов один з найдорожчих українських фільмів "Довбуш". Бюджет фільму складає близько 120 мільйонів гривень. До масових сцен залучали більше ніж 500 акторів, а зйомки тривали загалом 108 днів з перервами. У фільмі залучені близько 50 природних та історичних локацій – фільмували на Скелях Довбуша, у Свірзькому замку, в селі Микуличин, Ясіня, Криворівня, в Тернопільській області, в Києві та області, а також на території заповідника Свидовець.

Режисером "Довбуша" став Олесь Санін. Він є однокласником Сергія Михальчука і дружить з ним вже близько 45 років. За цей час вони разом працювали над іншими двома картинами Саніна: "Поводир" (2014 рік) та Мамай" (2003 рік). У інтерв'ю 24 Каналу Сергій описав роботу з Олесем: "Ми досить добре знаємо один одного. Ми ще в школі сиділи за одною партою. А в роботі все досить традиційно. Є методологія. Спочатку є якісь розробки, мізансцени, потім проходять акторські репетиції й каскадерські. Все це – загальний алгоритм, який чітко працює, як в практичній медицині. Не потрібно там щось міняти місцями, чи плутати якісь речі. Це виробничі протоколи".

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