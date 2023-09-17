Тато Сергія працював головним лікарем наркологічного диспансеру при цегельному заводі в селі Журавлиха у Київській області. Його не стало у 1993 році.

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Сергій Стрельников розповів, як загинув його батько

У розмові з Аліною Доротюк, Сергій розповів, що його батька знайшли мертвим під льодом. За його словами, він товаришував з якимись бандитами, але "дружба" закінчилася трагічно.

"Його вбили. Забили до смерті і засунули під лід в наш Ставищанський ставок, в ополонку, і там під льодом його знайшли… 90-ті, прям по жорсткому. Він товаришував з якимись там бандосами, він був спортивною людиною, спортзали, водив якісь знайомства, він допомагав там… Я не знаю всіх цих речей, але з наслідків діла не було. Хто це, так все воно й затихнуло. Наскільки я знаю, люди, які це зробили, вже на тому світі", – розповів Стрельников.

Сергій Стрельников в інтерв'ю Аліні Доротюк: дивіться відео

Попри все, Сергій висловлюється про батька з великою теплотою. Він називає його "неймовірним чоловіком". А ще актор поділився, що він радий, що його батько не застав повномасштабне вторгнення.

Він був великою людиною. Він був добрим, він був сильним, був гарним чоловіком. Його поважали, він лікував людей, займався спортом, писав картини, писав вірші. Він був класним мужиком. Якщо відверто, я радий, що він не дожив до всього цього жахіття. Тому що я б не хотів, щоб його це мучило. Я знаю, що він би став на бік України, я в цьому впевнений. Але людині б то боліло, тому що він був чистим росіянином,

– сказав Сергій.

Батьки Сергія Стрельникова / Фото з інстаграму актора

До слова, у Сергія в Росії залишилася родина за батьковою лінією, зокрема його дядько з сім'єю. "Я чекав дуже довго, коли вони все ж таки наважаться і мені зателефонують. Але коли вони мені зателефонували (...), я не зміг нормально з ними спілкуватися", – доповнив він.