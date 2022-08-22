Стерненко відповів акторові Кевіну Сорбо, який зганьбився антиукраїнською заявою

Антиукраїнська позиція американського актора Кевіна Сорбо викликала значне обурення в мережі. Зірка, яка знялася у відомому фільмі "Геркулес: Легендарні подорожі" став посміховиськом через те, що закликав припинити допомагати Україні.

Саме так лаконічно, без жодних обґрунтувань, звернувся до своїх підписників у твітері: "Припиніть надсилати гроші Україні". Свою позицію щодо фінансової підтримки нашої держави він висловив на шостий місяць війни, коли разом з Україною увесь світ, зокрема найвідоміші голлівудські зірки: Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Джессіка Честейн, Дженніфер Еністон, Бен Стіллер та інші.

А також Джолі, Пенн, Стіллер, Шрайбер, Честейн: які голлівудські зірки відвідали Україну під час війни

Кевін Сорбо висловив антиукраїнську позицію і зганьбився у мережі

Відомо також про те, що скандальний актор публічно підтримує Дональда Трампа і висловлює неприязнь до чинного президента США Джо Байдена. Тому, безумовно, Сорбо критикуватиме усі дії американського уряду і зокрема коли йдеться про допомогу для України.



Антиукраїнський твіт Кевіна Сорбо / Скриншот

Обурені користувачі твітера пригадали акторові, як він у 2013 році взимку гуляв москвою. А також хтось написав: "Припиніть твітити лайно про те, про що ви не маєте жодного уявлення", і доповнили тим, що Сорбо абсолютно не розуміється в економіці.

Зокрема Сергій Стерненко іронічно написав: "Припиніть надсилати Кевіну Сорбо наркотики".



Сергій Стерненко відповів Кевіну Сорбо / Скриншот твіту

Нагадаємо про голлівудського актора Міккі Рурка, який ще у 2014 році публічно заявляв, що йому подобається путін. Сьогодні актор вважає його дії лайном і публічно висловлює підтримку Україні. Зокрема він гостро розкритикував США та НАТО і закликав негайно допомогти Україні.