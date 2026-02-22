Що відомо про особисте життя Сергія Стрельнікова, який зіграв у серіалі "Белла Віта"
- Сергій Стрельніков одружений з колегою Вікторією Литвиненко, з якою має сина Сильвестра.
- Він зіграв головні ролі в таких фільмах та серіалах, як "Захар Беркут" та "Ключі від правди".
Новий український серіал "Белла Віта" неабияк наробив галасу в мережі. Головну роль там зіграв актор Сергій Стрельніков, який вже давно полюбився глядачам за іншими серіалами.
Однак обговорення навколо особистості Сергія не вщухають. Зокрема, багатьох цікавить, чи є в актора кохана, адже він не афішує особисте життя. 24 Канал розповість, що відомо про стосунки Стрельникова.
Сергій Стрельніков одружений – хто його дружина?
На сайті Teleportal зазначено, що раніше актор був одружений з акторкою й зрадницею Галиною Безрук, але через часті роз'їзди обох подружжя швидко розлучилося.
Згодом в актора почалися стосунки з колегою Вікторією Литвиненко. Вони познайомилися ще в юності, але не поспішали з одруженням, оскільки обоє мали невдалий досвід перших шлюбів. Однак почуття виявились сильнішими і після роботи над серіалом "Володимирська, 15" закохані таки одружилися.
Чекав на ту саму, єдину. Коли побачив Вікторію, зрозумів: ось вона! А коли познайомився ближче, переконався, що це моя жінка,
– розповідав Сергій про кохану.
Зараз подружжя виховує спільного сина Сильвестра. Також у Вікторії є донька від попереднього шлюбу.
Закохані часто знімаються у романтичних серіалах, однак вперше зіграли подружню пару в серіалі "Лікарка за покликанням", прем'єра якого відбулася у 2024 році.
Які фільми та серіали з Сергієм Стрельніковим варто подивитися?
- "Захар Беркут". Історичний екшн-фільм, режисерами якого стали Ахтем Сеітаблаєв та Джон Він. Фільм знятий за мотивами повісті Івана Франка, в ньому розповідається про боротьбу жителів Карпат з монгольською навалою у XIII столітті. Сергій зіграв у цьому фільмі головну роль – Олекси Довбуша.
- "Ключі від правди". Один з найпопулярніших українських детективних серіалів. Головна героїня – молода слідча, яка влаштовується працювати в готель, щоб дізнатися правду про загибель свого брата. Тут Стрельніков зіграв Олексія – колишнього працівника СБУ, охоронця готелю.