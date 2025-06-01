Netflix оголосив дату виходу 5 сезону "Дивних див": він стане останнім
- 5 сезон "Дивних див" вийде у трьох частинах: 27 листопада 2025 року, 26 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року.
- Події сезону відбуватимуться восени 1987 року, де герої намагаються знайти та знищити Векну.
Компанія Netflix оголосила, коли вийде останній 5 сезон серіалу "Дивні дива". Глядачі зможуть побачити нові епізоди вже цієї осені.
5 сезон серіалу "Дивні дива" вийде у трьох частинах. Пише Кіно 24 з посиланням на Netflix.
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Коли вийде 5 сезон "Дивних див"
Вихід першої частини 5 сезону серіалу "Дивні дива" запланований на 27 листопада 2025 року, другої – на 26 грудня 2025 року, а третьої – на 1 січня 2026 року.
Події 5 сезону розгортатимуться восени 1987 року. Головних героїв об'єднує єдина мета: знайти та вбити Векну. Але він зник, місцеперебування та плани залишаються невідомими. Уряд ускладнює місію, адже вводить у місті військовий карантин і посилює полювання на Одинадцять, тому вона змушена знову переховуватися.
Наближається річниця зникнення Вілла, наростає важкий та знайомий жах. Фінальна битва наближається, а разом з нею – темрява, потужніша і смертоносніша за все, з чим герої стикалися раніше. Потрібна буде вся команда, щоб покласти край цьому кошмару.
Серіал "Дивні дива" 5 сезон: анонс дати виходу
Акторський склад 5 сезону "Дивних див"
- Вайнона Райдер – Джойс Баєрс;
- Девід Гарбор – Джим Гоппер;
- Міллі Боббі Браун – Одинадцять;
- Фінн Вулфгард – Майк Вілер;
- Гейтен Матараццо – Дастін Гендерсон;
- Калеб Маклафлін – Лукас Сінклер;
- Ноа Шнапп – Вілл Баєрс;
- Седі Сінк – Макс Мейфілд;
- Наталія Даєр – Ненсі Вілер;
- Чарлі Гітон – Джонатан Баєрс;
- Джо Кірі – Стів Гаррінґтон;
- Мая Гоук – Робін Баклі;
- Пріа Фергюсон – Еріка Сінклер;
- Бретт Гельман – Мюррей;
- Джеймі Кемпбелл Бовер – Векна;
- Кара Буоно – Карен Вілер;
- Емібет Макналті – Вікі;
- Нелл Фішер – Холлі Вілер;
- Джейк Коннеллі – Дерек Тернбоу;
- Алекс Бро – лейтенант Акерс;
- Лінда Гамільтон – доктор Кей.
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