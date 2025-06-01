Netflix оголосив дату виходу 5 сезону "Дивних див": він стане останнім

Компанія Netflix оголосила, коли вийде останній 5 сезон серіалу "Дивні дива". Глядачі зможуть побачити нові епізоди вже цієї осені.

5 сезон серіалу "Дивні дива" вийде у трьох частинах. Пише Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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Коли вийде 5 сезон "Дивних див"

Вихід першої частини 5 сезону серіалу "Дивні дива" запланований на 27 листопада 2025 року, другої – на 26 грудня 2025 року, а третьої – на 1 січня 2026 року.

Події 5 сезону розгортатимуться восени 1987 року. Головних героїв об'єднує єдина мета: знайти та вбити Векну. Але він зник, місцеперебування та плани залишаються невідомими. Уряд ускладнює місію, адже вводить у місті військовий карантин і посилює полювання на Одинадцять, тому вона змушена знову переховуватися.

Наближається річниця зникнення Вілла, наростає важкий та знайомий жах. Фінальна битва наближається, а разом з нею – темрява, потужніша і смертоносніша за все, з чим герої стикалися раніше. Потрібна буде вся команда, щоб покласти край цьому кошмару.

Серіал "Дивні дива" 5 сезон: анонс дати виходу

Акторський склад 5 сезону "Дивних див"

Вайнона Райдер – Джойс Баєрс;

– Джойс Баєрс; Девід Гарбор – Джим Гоппер;

– Джим Гоппер; Міллі Боббі Браун – Одинадцять;

– Одинадцять; Фінн Вулфгард – Майк Вілер;

– Майк Вілер; Гейтен Матараццо – Дастін Гендерсон;

– Дастін Гендерсон; Калеб Маклафлін – Лукас Сінклер;

– Лукас Сінклер; Ноа Шнапп – Вілл Баєрс;

– Вілл Баєрс; Седі Сінк – Макс Мейфілд;

– Макс Мейфілд; Наталія Даєр – Ненсі Вілер;

– Ненсі Вілер; Чарлі Гітон – Джонатан Баєрс;

– Джонатан Баєрс; Джо Кірі – Стів Гаррінґтон;

– Стів Гаррінґтон; Мая Гоук – Робін Баклі;

– Робін Баклі; Пріа Фергюсон – Еріка Сінклер;

– Еріка Сінклер; Бретт Гельман – Мюррей;

– Мюррей; Джеймі Кемпбелл Бовер – Векна;

– Векна; Кара Буоно – Карен Вілер;

– Карен Вілер; Емібет Макналті – Вікі;

– Вікі; Нелл Фішер – Холлі Вілер;

– Холлі Вілер; Джейк Коннеллі – Дерек Тернбоу;

– Дерек Тернбоу; Алекс Бро – лейтенант Акерс;

– лейтенант Акерс; Лінда Гамільтон – доктор Кей.

Серіал "Дивні дива" / Фото Netflix

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