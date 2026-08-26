Ніколаса Голта замінили: хто зіграє Гілдероя Локхарта у "Гаррі Поттері"

У Гоґвортсі знову кадрові перестановки. Кіт Гарінгтон приєднається до другого сезону серіалу HBO "Гаррі Поттер", де зіграє самозакоханого професора Гілдероя Локхарта.

Як повідомляє deadline, Гарінгтон замінить Ніколаса Голта, який спочатку мав виконати цю роль, але залишив проєкт через конфлікт робочих графіків. HBO запропонувала роль зірці "Гри престолів", і той, судячи з усього, не став довго думати.

Гарінгтон уже знайомий із Локхартом



Кіт Гарінгтон / Фото getty images



Є в цій заміні один кумедний нюанс: технічно Гарінгтон уже грав Гілдероя Локхарта. Щоправда, поки лише голосом – актор озвучив персонажа у повноакторських аудіоверсіях книжок "Гаррі Поттер", які вийшли торік.

Тож тепер залишилося лише додати мантію, чарівну паличку і переконливий вираз обличчя людини, яка щиро вважає себе найвідомішим чарівником у Британії.

Локхарт – один із головних персонажів другої книги, "Гаррі Поттер і Таємна кімната". У попередній екранізації його зіграв Кеннет Брана. Герой відомий своєю неймовірною самозакоханістю, любов'ю до слави та схильністю приписувати собі подвиги, яких насправді не здійснював.

Сам Гарінгтон зізнавався, що йому близький цей персонаж. Актор жартував, що на початку власної популярності теж міг трохи користуватися статусом знаменитості – наприклад, щоб потрапити до французького клубу.

Що відомо про другий сезон "Гаррі Поттера"

Зйомки другого сезону серіалу мають стартувати вже восени 2026 року. Перший сезон ще навіть не встиг вийти – його прем'єра запланована на Різдво.

У новій версії історії Гаррі Поттера головну роль виконує Домінік Маклафлін, Рона Візлі – Аластер Стаут, а Герміону Ґрейнджер – Арабелла Стентон.

До акторського складу також повернуться Нік Фрост у ролі Геґріда, Джон Літґоу як Дамблдор, Паапа Ессієду як Снейп та Джанет МакТір у ролі професорки Макґонеґел.

Для Гарінгтона це вже третій серіал HBO. Після восьми сезонів "Гри престолів", де він зіграв Джона Сноу, та ролі у "Індустрії" актор, схоже, вирішив остаточно не залишати світ великих фентезійних драм.

Схоже, Голлівуд остаточно вирішив, що хороші пригодницькі франшизи краще не залишати в минулому — раптом там ще залишилися скарби. Ніколас Кейдж знову зіграє Бенджаміна Франкліна Гейтса у "Скарбах нації".

