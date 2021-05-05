З’явився трейлер серіалу "Голстон" про дизайнера акторки Елізабет Тейлор з Юеном Макгрегором

Netflix опублікував трейлер мінісеріалу "Голстон" про легендарного дизайнера Роя Голстона. Прем’єра серіалу відбудеться 14 травня 2021 року.
У трейлері Юен Макгрегор стоїть біля вікна, і, задумавшись, каже захопливу фразу: "У мене є бачення. Я хочу змінити обличчя американської моди". І далі – звучить саундтрек Enjoy the Silence гурту Depeche Mode.
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Сюжет серіалу "Голстон"
У стрічці Раяна Мерфі йдеться про життя американського дизайнера 70-х Роя Голстона, про його злети і падіння в улюбленій роботі. Ми побачимо життя дизайнера без будь-яких прикрас: а це і гучні вечірки в Studio 54, залежність від наркотиків та проблеми з алкоголем. Модна імперія цього чоловіка асоціювалася з розкішшю, сексом, статусом, славою та стала символом Нью-Йорка 70-х і 80-х.
Вечірки у Studio 54 / Фото Vogue
Він створив імперію. Його стиль визначив епоху. Американський модельєр Рой Голстон стрімко здобув славу, але потім його життя стало виходити з-під контролю, – зазначено в синопсисі.
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Актори серіалу "Голстон"
Серіал матиме 5 епізодів. У стрічці грають ролі такі зірки:
- Юен Макгрегор;
- Ребекка Дайан;
- Девід Пітту;
- Кріста Родрігес – подруга дизайнера;
- Салліван Джонс.
Кадр з серіалу / Фото Vogue
Серіал "Голстон" 2021 рік: дивіться трейлер
Постер до серіалу / Фото Vogue
Що відомо про Роя Голстона?
Рой Голстон запам’ятався як один з найвпливовіших дизайнерів 70-х, який мріяв "одягнути всю Америку".
Він одним з перших почав використовувати синтетичні матеріали і кашемір. Модельєр став популярним після того, як перша леді США Жаклін Кеннеді прийшла на інавгурацію чоловіка у капелюшку від Голстона. Після цієї події модельєр почав розробляти корпоративні костюми, форми для олімпійської збірної і поліції, сукні для Елізабет Тейлор.
Також його клієнтами були: Марлен Дітріх, Лорен Гаттон та Діана Вріланд.