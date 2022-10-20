"Королівський фундамент починає давати тріщини": Netflix показав трейлер 5 сезону "Корони"

Netflix представили трейлер довгоочікуваного п’ятого сезону "Корони". Прем’єра продовження серіалу відбудеться 9 листопада.

Ролик показує, що на глядачів чекають напружені сюжетні лінії. Роль Леді Ді зіграла акторка Елізабет Дебікі. У королеву Єлизавету II перевтілилася зірка "Гаррі Поттера" і "Абатства Даунтон" Імельда Стонтон.

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"Корона" 5 сезон: трейлер, сюжет, актори

П'ятий сезон драми Netflix, яка пропонує вигадану інтерпретацію життя королівської сім'ї за дверима палацу, розповість історію королеви Єлизавети II, а також політичних та особистих подій, що вплинули на її правління. Крім цього, покаже розлучення Діани та Чарльза.

У цього сезоні відтворюють момент, коли Діана була присутня на королівській гала-виставі опери Чайковського "Лебедине озеро" у лондонському Королівському Альберт-Холі 3 червня 1997 року. Це була остання публічна поява принцеси перед її трагічною смертю 31 серпня 1997 року.

Це нове десятиліття, і королівська сім'я стикається з тим, що може бути їхньою найбільшою проблемою: довести свою незмінну значущість у Британії 1990-х. Поки Діана та Чарльз ведуть інформаційну війну, королівський фундамент починає давати тріщини,

– зазначає Netflix.

"Корона" 5 сезон: дивіться трейлер

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Хто зіграє у серіалі

Імельда Стонтон, відома за роллю Долорес Амбридж у серіалі про Гаррі Поттера, змінить Олівію Колман у п’ятому сезоні. "Мені подобалося дивитися "Корону" із самого початку", — каже Стонтон. "І Клер Фой, і Олівія Колман привнесли щось особливе й унікальне в сценарій творця серіалу Пітера Моргана. Для мене велика честь доєднатися до такої виняткової творчої команди й довести The Crown до завершення".

Леслі Менвілл з’явиться в ролі принцеси Маргарет, а Джонатан Прайс перевтілиться у принца Філіпа.

Постер 5 сезону серіалу "Корона" / Фото Netflix