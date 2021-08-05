Серіал "Корона" 5 сезон: розкрили ім'я актриси, яка зіграє доньку Єлизавети ІІ – принцесу Анну

Роль принцеси Анни в новому сезоні серіалу "Корона" виконає 45-річна Клавдія Гаррісон. Для авдиторії акторка більше відома завдяки фільму "Архангел", де вона зіграла з Деніелом Крейгом.

В попередніх двох сезонах серіалу "Корона" роль дорослої принцеси Анни грала акторка Ерін Догерті. Як повідомили в ексклюзивних матеріалах британського DailyMail, акторів побачили на знімальному майданчику. Схоже, що знімали сцени, в яких принцеса Анна відвідувала конюшні Ковсі (Шотландія) в 2002 році, адже вона була президентом Асоціації верхової їзди для інвалідів.

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Клавдія Гаррісон у ролі принцеси Анни

Акторку помітили в образі доньки Єлизавети ІІ на знімальному майданчику біля маяка Ковсі в Шотландії, де вона знімалася разом з Імельдою Стонтон, яка виконає в серіалі роль самої королеви Великобританії. Крім Імельди, схоже, що Клавдія знімалася разом з Тео Фрейзером Стілом, який, як вважають, грає другого чоловіка Анни – Тімоті Лоуренса.

Щодо відповідності реальним подіям сюжету серіалу Netflix – то вважається, що королева не була присутня під час візиту, а це означає, що, можливо, продюсери додали її участь для драматичного ефекту під час сцен.

За даними джерела, колишнім власником конюшні Ковсі був Ернест Грем, саме той власник, який був ушанований прийняти такого престижну гостю як доньку Єлизавети ІІ. Однак пізніше Грем був ув'язнений на шість років після того, як був визнаний винним в сексуальному насильстві над дівчинкою-підлітком в 2004 році, але пізніше його вирок був зменшений у зв'язку з апеляцією, оскільки було встановлено, що жертві було 13 років, а не 12.



Принцеса Анна (зліва) та Клавдія Гаррісон в ролі принцеси Анни (справа) / Фото Колаж 24 канал

Фільмографія Клавдії Гаррісон

Серіал "Люди з інформаційних технологій" / The IT Crowd (2006-2013)

Архангел / Archangel (2005)

Устричний фермер / Oyster Farmer (2004)

Серіал "Маленька Британія" / Little Britain (2003-2006)

Серіал "Закон Мерфі" / Murphy`s Law (2001, 2003-2008)

Смерть в Голлівуді / The Cat`s Meow (2001)

Серіал "Убивства в Мідсомері" / Midsomer Murders (1997-2018)

Що покажуть у п'ятому сезоні "Корони"

В новому сезоні серіалу "Корона" нам покажуть "похмуре десятиліття" для королівської сім'ї – з початку 90-х років до 2000-го року. Адже саме протягом цих десяти років стались розлучення принца Чарльза та принцеси Анни. А також відомо, що в 1992 році пожежа захопила Віндзорський замок – одну з головних резиденцій королеви Великобританії.

В п'ятому сезоні "Корони" гратимуть такі актори: