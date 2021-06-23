"Локі" побив рейтинг популярності швидше за будь-який інший серіал Marvel

Серіал "Локі" продовжує стрімко набирати популярність. Наразі цей проєкт вибивається в топи швидше, ніж інші аналогічні проєкти Marvel Studios. Серіал вийшов на перше місце за глядацькими інтересами через сім днів після старту першого епізоду.

Для порівняння, аналітична компанія Parrot Analytics наводить інші мега-популярні проєкти Marvel. Серіал "Сокіл та Зимовий Солдат" став найпопулярнішим серіалом у світі через вісім днів після прем'єри; "ВандаВіжен" для таких показників знадобилося два тижні.

Цікаво Творці "Локі" вразили новим постером із Леді Локі: ім'я персонажа підтверджено

Популярність "Локі" стрімко набирає оберти

При підрахунках аналітики враховували лише серіали, які транслювалися на стрімінгових сервісах.

Згідно з даними Parrot Analytics, популярність "Локі" в 89.9 рази перевищує популярність будь-якого іншого середньостатистичного серіала. У порівнянні з "Грою престолів", наприклад, який активно просувався HBO навесні і на початку літа, "Локі" попереду на 29%.



Показники стрімкого зростання популярності "Локі" / Фото Parrot Analytics

Де можна подивитися "Локі"

Серіал "Локі" транслюється ексклюзивно на платформі Disney Plus, яка, на жаль, в Україні для перегляду не доступна. Саме 23 червня на сервісі вийде для перегляду третя серію сезону. Усього в сезоні шість епізодів, про зйомки продовження офіційно шоу нічого не повідомлялося.

Важливо зазначити, що У Disney та Marvel роблять великі ставки на серіал "Локі". Нейт Мур, віцепрезидент Marvel, майже впевнений, що проєкт продовжать на другий сезон.

"Локі" 2021: дивіться трейлер онлайн