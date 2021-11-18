Серіал "Мер Кінгстауна" з Джеремі Реннером став найпопулярнішим на Paramount+

18 листопада 2021 , 10:30
Читать новость на русском

Джерело:

Collider

"Мер Кінгстауна" (Mayor of Kingstown) набирає серйозних обертів. Paramount+ оголосила, що кримінальна драма Тейлора Шеріда швидко стала найпопулярнішою на Paramount+ після ребрендингу сервісу (раніше CBS All Access).

Серіал викликав фурор під час одночасної прем'єри 14 листопада, де він також став найбільшою прем'єрою на кабельному телебаченні. Попереднімлідером була прем'єра "Єллоустоуна" у 2018 році.

Читайте також Netflix запустив офіційний рейтинг фільмів і серіалів: що дивляться в Україні

"Мер Кінгстауна" став драмом №1 після ребрендингу Paramount+, що підтверджує успіх нашої стратегії з розширення партнерства з неймовірно талановитим Тейлором Шеріданом,
– сказав Кріс Маккарті.

Серіал підіймає важливі соціальні теми: расизм, корупція та нерівність. За сюжетом найвпливовіша сім'я в Кінгстауні, Макласкі, займається тюремним бізнесом. 

У головних ролях:

  • Джеремі Реннер ("Соколине око");
  • Даян Віст ("Аферистка");
  • Кайл Чендлер ("Нічні вогні п'ятниці");
  • Г'ю Діллон ("Єллоустоун");
  • Тейлор Гендлі ("У розшуку") та інші. 

"Мер Кінгстауна" 2021: дивіться трейлер 

 

Автор: Наталія Гулій