3 нові детективні серіали на Netflix, які обожнюють українці

Стримінгова платформа Netflix постійно тішить кіноманів новинками. Серед нових серіалів є одразу кілька таких, які вже полюбилися українцям.

Зокрема, користувачі Netflix в Україні обожнюють детективи, про що свідчить традиційний блог Tudum, присвячений проєктам Netflix. Детальніше – далі.

Які серіали найпопулярніші на Netflix?

"Свинцеві діти"

Рейтинг IMDb: 7.6

Лідирує в рейтингу польський драматичний мінісеріал, заснований на реальній історії. У 6 епізодах показані події, що відбувалися у 1970-х роках в Сілезії, що в районі Катовіце. Там польська лікарка Йоланта Вадовська-Кроль збирала докази та виступала проти промислових гігантів та комуністичноїх влади, яка боялася економічних втрат. Причиною цьому були проблеми зі здоров'ям у дітей: анемія, проблеми з розвитком, неврологічні розлади, що були спричинені отруєнням свинцем через викиди металургійного заводу.

"Свинцеві діти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Демасковані"

Рейтинг IMDb: 6.9

Цей шпигунський детектив швидко витіснив з лідерів "Бріджертонів". За сюжетом, подружжя колишніх шпигунів прагнуло почати спокійне, щасливе життя, допомагаючи тим, хто потребує захисту. Однак несподівано з'являється давній ворог, тож тепер головні герої – Саймон і Мерет, а також їхні близькі опиняються у величезній небезпеці.

"Демасковані": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Нічний агент", 3 сезон

Рейтинг IMDb: 7.4

3 сезон американського бойовика теж вирвався у лідери. Головний герой – молодий агент ФБР Пітер Сазерленд є відповідальним за лінію екстреного зв'язку. Він приймає дзвінок, який занурює його в смертельно небезпечну змову за участю зрадника в Білому домі. Цей серіал неабияк полюбився глядачам, тож українці передивляються попередні сезони і насолоджуються новим.

"Нічний агент": дивіться онлай трейлер 3 сезону

Що ще зараз дивляться на Netflix?

Серед найпопулярніших серіалів незмінно є "Бріджертони". Уже 26 лютого відбудеться прем'єра 2 частини 4 сезону, а поки що фанати серіалу насолоджуються попередніми сезонами. У 4 сезоні розповідається історія Бенедикта Бріджертона, який нарешті налагоджує особисте життя.