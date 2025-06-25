Можна подивитись за вечір: новий кримінальний мінісеріал на Netflix, у який закохались українці

Якщо ви шукаєте для перегляду серіал, який можна подужати всього за вечір, то у нас є для вас ідеальний варіант. Кримінальний мінісеріал на Netflix, який став одним із найпопулярніших на стримінговій платформі.

Це стрічка "Прибережжя", прем'єра якої відбулась 19 червня 2025 року. Кіно 24 розповість подробиці сюжету та покаже трейлер серіалу.

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Про що мінісеріал "Прибережжя" та чому його варто подивитись

Прем'єра серіалу "Прибережжя" відбулася на Netflix 19 червня 2025 року. І хоча пройшло ще зовсім небагато часу, але стрічка вже встигла завоювати серця українських глядачів.

У мережі можна побачити відгуки глядачів, які пишуть, що стрічка тримає в напрузі та від неї просто неможливо відірватися.

До речі, ми також зібрали 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які найбільше полюбились українцям. Обирайте свого фаворита – за посиланням.

Ще одна надзвичайно велика перевага серіалу в тому, що він налічує всього 8 епізодів. Тому цю кіноісторію можна подужати всього за один вечір.

"Прибережжя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головні ролі зіграли Холт Маккеллані, Мелісса Бенойст, Джейк Вірі, Марія Белло, Рафаель Л. Сілва, Гамберлі Ґонсалес, Деніел Кемпбелл, Брейді Гепнер та інші.

За сюжетом цієї кримінальної драми заможна родина Баклі з Північної Кароліни роками вибудовує свій бізнес. Сімейна імперія, яка здавалась непорушною, в один момент починає руйнуватись. Тож, аби Щоб врятувати родинну справу та відновити втрачений капітал, Баклі доведеться зануритись у небезпечні води та знайти правильний шлях.