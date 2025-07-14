Стартували зйомки серіалу про Гаррі Поттера: коли чекати на прем'єру
- Зйомки серіалу про Гаррі Поттера розпочалися, прем'єра запланована на 2027 рік на HBO та HBO Max.
- Головні ролі виконають Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Арабелла Стентон (Герміона), Аластер Стаут (Рон), а кожна з семи книг Роулінг матиме окремий сезон.
Телеканал HBO оголосив, що розпочалися зйомки серіалу про Гаррі Поттера. Також стало відомо, коли на екрани повернеться історія про чарівників школи Гоґвортс, створена на основі сюжету книг Джоан Роулінг.
HBO опублікував фото зі зйомок серіалу. Пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеканалу.
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Серіал про Гаррі Поттера: зйомки стартували
Роль Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін. Саме його фотографію поширив телеканал HBO. На світлині актор позує в окулярах, одягнений у шкільну форму Гоґвортсу, тримає в руках кінохлопавку та усміхається.
Герміону на екрані втілить Арабелла Стентон, а Рона – Аластер Стаут. Як пише Variety, минулої осені понад 30 000 акторів проходили прослухування на ролі "Золотого Тріо".
Крім того, у понеділок оголосили новий акторський склад:
- Рорі Вілмот – Невіл Лонґботом
- Амос Кітсон – Дадлі Дурслі
- Луїза Брілі – Роланда Гуч
- Антон Лессер – Гаррік Олівандер
Прем'єра серіалу про Гаррі Поттера запланована на 2027 рік. Він вийде на HBO та HBO Max.
Які ще актори зіграють у серіалі про Гаррі Поттера:
- Джон Літгоу – Албус Дамблдор
- Джанет МакТір – Мінерва Макґонеґел
- Паапа Ессієду – Северус Снейп
- Нік Фрост – Рубеус Геґрід
- Кетрін Паркінсон – Моллі Візлі
- Локс Пратт – Драко Мелфой
- Джонні Флінн – Луціус Мелфой
- Лео Ерлі – Шеймус Фінніган
- Алессія Леоні – Парваті Патіл
- Сієнна Муса – Лаванда Браун
- Берті Карвел – Корнеліус Фадж
- Бел Паулі – Петунія Дурслі
- Деніел Рігбі – Вернон Дурслі
Кожна з семи книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера матиме окремий сезон. Variety повідомляє, що зйомки першого триватимуть до весни 2026 року, а після короткої перерви розпочнеться виробництво другого.