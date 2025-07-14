Стартували зйомки серіалу про Гаррі Поттера: коли чекати на прем'єру

Телеканал HBO оголосив, що розпочалися зйомки серіалу про Гаррі Поттера. Також стало відомо, коли на екрани повернеться історія про чарівників школи Гоґвортс, створена на основі сюжету книг Джоан Роулінг.

HBO опублікував фото зі зйомок серіалу. Пише Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеканалу.

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Серіал про Гаррі Поттера: зйомки стартували

Роль Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін. Саме його фотографію поширив телеканал HBO. На світлині актор позує в окулярах, одягнений у шкільну форму Гоґвортсу, тримає в руках кінохлопавку та усміхається.

Домінік Маклафлін в ролі Гаррі Поттера / Фото з інстаграму HBO

Герміону на екрані втілить Арабелла Стентон, а Рона – Аластер Стаут. Як пише Variety, минулої осені понад 30 000 акторів проходили прослухування на ролі "Золотого Тріо".

Крім того, у понеділок оголосили новий акторський склад:

Рорі Вілмот – Невіл Лонґботом

– Невіл Лонґботом Амос Кітсон – Дадлі Дурслі

– Дадлі Дурслі Луїза Брілі – Роланда Гуч

– Роланда Гуч Антон Лессер – Гаррік Олівандер

Прем'єра серіалу про Гаррі Поттера запланована на 2027 рік. Він вийде на HBO та HBO Max.

Які ще актори зіграють у серіалі про Гаррі Поттера:

Джон Літгоу – Албус Дамблдор

– Албус Дамблдор Джанет МакТір – Мінерва Макґонеґел

– Мінерва Макґонеґел Паапа Ессієду – Северус Снейп

– Северус Снейп Нік Фрост – Рубеус Геґрід

– Рубеус Геґрід Кетрін Паркінсон – Моллі Візлі

– Моллі Візлі Локс Пратт – Драко Мелфой

– Драко Мелфой Джонні Флінн – Луціус Мелфой

– Луціус Мелфой Лео Ерлі – Шеймус Фінніган

– Шеймус Фінніган Алессія Леоні – Парваті Патіл

– Парваті Патіл Сієнна Муса – Лаванда Браун

– Лаванда Браун Берті Карвел – Корнеліус Фадж

– Корнеліус Фадж Бел Паулі – Петунія Дурслі

– Петунія Дурслі Деніел Рігбі – Вернон Дурслі

Кожна з семи книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера матиме окремий сезон. Variety повідомляє, що зйомки першого триватимуть до весни 2026 року, а після короткої перерви розпочнеться виробництво другого.