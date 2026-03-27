Після виходу трейлера: Джоан Роулінг висловилась про серіал про Гаррі Поттера

Днями вийшов перший трейлер серіалу про Гаррі Поттера від HBO, який отримав різні відгуки від фанатів культової історії. Свою думку висловила й авторка серії книг про хлопчика, який вижив, Джоан Роулінг.

Британська письменниця прокоментувала майбутній серіал у соціальній мережі X.

Що Джоан Роулінг сказала про серіал про Гаррі Поттера?

Один із користувачів написав, що трейлер до серіалу про Гаррі Поттера "виглядає просто приголомшливо". Він поділився, що з нетерпінням чекає на нього, як і, мабуть, решта світу".

У дописі користувач відмітив Джоан Роулінг, а вона відповіла у коментарях:.

Це буде неймовірно. Я така щаслива,

– написала письменниця.

Джоан Роулінг про серіал про Гаррі Поттера

Як пише Deadline, дехто критикує майбутню екранізацію книг про Гаррі Поттера від HBO. Хоч вийшов лише трейлер серіалу, фани вже порівнюють його із серією фільмів.

Є люди, що незадоволені вибором актора на роль Северуса Снейпа. Нещодавно Паапа Ессієду розповів, що отримує погрози расистського характеру через участь у серіалі. Річ у тім, що він темношкірий.

Що відомо про серіал про Гаррі Поттера?