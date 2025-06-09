HBO оголосив нових акторів серіалу про Гаррі Поттера: хто зіграє Мелфоїв та Дурслів

Телеканал HBO оголосив ще низку акторів, які з'являться у серіалі про Гаррі Поттера. Зокрема, стало відомо, хто зіграє Моллі Візлі, Драко та Луціуса Мелфоїв, Петунію та Вернона Дурслів.

Про це HBO повідомив на офіційній інстаграм-сторінці, пише Кіно 24. Яких ще акторів ми побачимо в серіалі про Гаррі Поттера – дізнавайтеся у матеріалі.

До речі Легендарний Драко Малфой повертається: Том Фелтон знову зіграє персонажа з Гаррі Поттера

Актори серіалу про Гаррі Поттера

Кетрін Паркінсон – Моллі Візлі

– Моллі Візлі Локс Пратт – Драко Мелфой

– Драко Мелфой Джонні Флінн – Луціус Мелфой

– Луціус Мелфой Лео Ерлі – Шеймус Фінніган

– Шеймус Фінніган Алессія Леоні – Парваті Патіл

– Парваті Патіл Сієнна Муса – Лаванда Браун

– Лаванда Браун Бел Паулі – Петунія Дурслі

– Петунія Дурслі Даніель Рігбі – Вернон Дурслі

– Вернон Дурслі Берті Карвел – Корнеліус Фадж

Інші актори серіалу про Гаррі Поттера

Нагадаємо, раніше телеканал HBO оголосив, хто виконає головні ролі у серіалі про Гаррі Поттера. Домінік Маклафлін зіграє Гаррі Поттера, Арабелла Стентон – Герміону Грейнджер, а Аластер Стау – Рона Візлі.

Джон Літгоу втілить Албуса Дамблдора, Джанет МакТір – Мінерву Макґонеґел, Паапа Ессіеду – Северуса Снейпа, Нік Фрост – Рубеуса Геґріда, Люк Таллон – Квірінуса Квірелла, Пол Вайтхаус – Арґуса Філча.