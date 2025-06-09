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Кіно Серіали HBO оголосив нових акторів серіалу про Гаррі Поттера: хто зіграє Мелфоїв та Дурслів
9 червня, 20:16
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HBO оголосив нових акторів серіалу про Гаррі Поттера: хто зіграє Мелфоїв та Дурслів

Марія Примич
Основні тези
  • Телеканал HBO назвав нових акторів серіалу про Гаррі Поттера.
  • Стало відомо, хто зіграє ролі Моллі Візлі, Драко та Луціуса Мелфоїв, Петунії та Вернона Дурслів.

Телеканал HBO оголосив ще низку акторів, які з'являться у серіалі про Гаррі Поттера. Зокрема, стало відомо, хто зіграє Моллі Візлі, Драко та Луціуса Мелфоїв, Петунію та Вернона Дурслів.

Про це HBO повідомив на офіційній інстаграм-сторінці, пише Кіно 24. Яких ще акторів ми побачимо в серіалі про Гаррі Поттера – дізнавайтеся у матеріалі. 

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Актори серіалу про Гаррі Поттера

  • Кетрін Паркінсон – Моллі Візлі
  • Локс Пратт – Драко Мелфой
  • Джонні Флінн – Луціус Мелфой
  • Лео Ерлі – Шеймус Фінніган
  • Алессія Леоні – Парваті Патіл
  • Сієнна Муса – Лаванда Браун
  • Бел Паулі – Петунія Дурслі
  • Даніель Рігбі – Вернон Дурслі
  • Берті Карвел – Корнеліус Фадж

Інші актори серіалу про Гаррі Поттера

Нагадаємо, раніше телеканал HBO оголосив, хто виконає головні ролі у серіалі про Гаррі Поттера. Домінік Маклафлін зіграє Гаррі Поттера, Арабелла Стентон – Герміону Грейнджер, а Аластер Стау – Рона Візлі.

Джон Літгоу втілить Албуса Дамблдора, Джанет МакТір – Мінерву Макґонеґел, Паапа Ессіеду – Северуса Снейпа, Нік Фрост – Рубеуса Геґріда, Люк Таллон – Квірінуса Квірелла, Пол Вайтхаус – Арґуса Філча. 