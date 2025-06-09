HBO оголосив нових акторів серіалу про Гаррі Поттера: хто зіграє Мелфоїв та Дурслів
- Телеканал HBO назвав нових акторів серіалу про Гаррі Поттера.
- Стало відомо, хто зіграє ролі Моллі Візлі, Драко та Луціуса Мелфоїв, Петунії та Вернона Дурслів.
Телеканал HBO оголосив ще низку акторів, які з'являться у серіалі про Гаррі Поттера. Зокрема, стало відомо, хто зіграє Моллі Візлі, Драко та Луціуса Мелфоїв, Петунію та Вернона Дурслів.
Про це HBO повідомив на офіційній інстаграм-сторінці, пише Кіно 24. Яких ще акторів ми побачимо в серіалі про Гаррі Поттера – дізнавайтеся у матеріалі.
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Актори серіалу про Гаррі Поттера
- Кетрін Паркінсон – Моллі Візлі
- Локс Пратт – Драко Мелфой
- Джонні Флінн – Луціус Мелфой
- Лео Ерлі – Шеймус Фінніган
- Алессія Леоні – Парваті Патіл
- Сієнна Муса – Лаванда Браун
- Бел Паулі – Петунія Дурслі
- Даніель Рігбі – Вернон Дурслі
- Берті Карвел – Корнеліус Фадж
Інші актори серіалу про Гаррі Поттера
Нагадаємо, раніше телеканал HBO оголосив, хто виконає головні ролі у серіалі про Гаррі Поттера. Домінік Маклафлін зіграє Гаррі Поттера, Арабелла Стентон – Герміону Грейнджер, а Аластер Стау – Рона Візлі.
Джон Літгоу втілить Албуса Дамблдора, Джанет МакТір – Мінерву Макґонеґел, Паапа Ессіеду – Северуса Снейпа, Нік Фрост – Рубеуса Геґріда, Люк Таллон – Квірінуса Квірелла, Пол Вайтхаус – Арґуса Філча.