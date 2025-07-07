Гаррі Поттер повертається: фотопорівняння всіх нових акторів з зірками оригінальних фільмів

У 2023 році вперше стало відомо, що культові книжки про Гаррі Поттера екранізують знову. Але цього разу в історію зануряться значно глибше й представлять її у вигляді серіалу. За створення взявся телеканал HBO.

Деталі створення серіалу залишалися здебільшого у секреті до того, як оголосили про кастинг на головні ролі. Спершу оголосили актора, який втілить роль Дамблдора, а за ним – інших професорів, "Золоте тріо" та другорядних персонажів. Кіно 24 порівняв усіх акторів, яких обрали на ролі нового серіалу про Гаррі Поттера, та тих, хто зіграв цих персонажів в оригінальній франшизі. Цікаво Їй було майже 40 років: чому на роль Плаксивої Мірти у "Гаррі Поттері" обрали дорослу акторку Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Аластер Стаут у ролі Рона Візлі

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Джон Лінгоу у ролі Албуса Дамблдора

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Джанет Мактір у ролі Мінерви Макґонеґел

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Паапа Ессієду у ролі Северуса Снейпа

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Люк Теллон у ролі Квірінуса Квірела

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Пол Ваутгаус у ролі Арґуса Філча

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Локс Пратт у ролі Драко Мелфоя

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Джонні Флінн у ролі Луціуса Мелфоя

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Кетрін Паркінсон у ролі Моллі Візлі

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Бел Поулі у ролі Петунії Дурслі

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Деніел Ріґбі у ролі Вернона Дурслі

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Алессія Леоні у ролі Парваті Патіл

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Сієнна Муса у ролі Лаванди Браун

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Лео Ерлі у ролі Шеймуса Фіннігана

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24 Берті Карвел у ролі Корнеліуса Фаджа

Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24