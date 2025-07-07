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Кіно Кінодобірки Гаррі Поттер повертається: фотопорівняння всіх нових акторів з зірками оригінальних фільмів
7 липня, 23:57
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Гаррі Поттер повертається: фотопорівняння всіх нових акторів з зірками оригінальних фільмів

Марія Касій
Основні тези
  • У 2023 році оголосили про створення серіалу за книжками про Гаррі Поттера, який виготовить телеканал HBO.
  • Згодом оголосили кастинг на головні ролі, а потім представили акторів – включаючи Домініка Маклафліна (Гаррі Поттер), Аластера Стаута (Рон Візлі), Арабеллу Стентон (Герміона Ґрейнджер) та інших.
  • Серіал обіцяє глибше занурення в історію.

У 2023 році вперше стало відомо, що культові книжки про Гаррі Поттера екранізують знову. Але цього разу в історію зануряться значно глибше й представлять її у вигляді серіалу. За створення взявся телеканал HBO.

Деталі створення серіалу залишалися здебільшого у секреті до того, як оголосили про кастинг на головні ролі. Спершу оголосили актора, який втілить роль Дамблдора, а за ним – інших професорів, "Золоте тріо" та другорядних персонажів. Кіно 24 порівняв усіх акторів, яких обрали на ролі нового серіалу про Гаррі Поттера, та тих, хто зіграв цих персонажів в оригінальній франшизі.

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Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24


Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24