Гаррі Поттер повертається: фотопорівняння всіх нових акторів з зірками оригінальних фільмів
- У 2023 році оголосили про створення серіалу за книжками про Гаррі Поттера, який виготовить телеканал HBO.
- Згодом оголосили кастинг на головні ролі, а потім представили акторів – включаючи Домініка Маклафліна (Гаррі Поттер), Аластера Стаута (Рон Візлі), Арабеллу Стентон (Герміона Ґрейнджер) та інших.
- Серіал обіцяє глибше занурення в історію.
У 2023 році вперше стало відомо, що культові книжки про Гаррі Поттера екранізують знову. Але цього разу в історію зануряться значно глибше й представлять її у вигляді серіалу. За створення взявся телеканал HBO.
- 1Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера
- 2Аластер Стаут у ролі Рона Візлі
- 3Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер
- 4Джон Лінгоу у ролі Албуса Дамблдора
- 5Джанет Мактір у ролі Мінерви Макґонеґел
- 6Паапа Ессієду у ролі Северуса Снейпа
- 7Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда
- 8Люк Теллон у ролі Квірінуса Квірела
- 9Пол Ваутгаус у ролі Арґуса Філча
- 10Локс Пратт у ролі Драко Мелфоя
- 11Джонні Флінн у ролі Луціуса Мелфоя
- 12Кетрін Паркінсон у ролі Моллі Візлі
- 13Бел Поулі у ролі Петунії Дурслі
- 14Деніел Ріґбі у ролі Вернона Дурслі
- 15Алессія Леоні у ролі Парваті Патіл
- 16Сієнна Муса у ролі Лаванди Браун
- 17Лео Ерлі у ролі Шеймуса Фіннігана
- 18Берті Карвел у ролі Корнеліуса Фаджа
Деталі створення серіалу залишалися здебільшого у секреті до того, як оголосили про кастинг на головні ролі. Спершу оголосили актора, який втілить роль Дамблдора, а за ним – інших професорів, "Золоте тріо" та другорядних персонажів. Кіно 24 порівняв усіх акторів, яких обрали на ролі нового серіалу про Гаррі Поттера, та тих, хто зіграв цих персонажів в оригінальній франшизі.
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Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Аластер Стаут у ролі Рона Візлі
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Джон Лінгоу у ролі Албуса Дамблдора
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Джанет Мактір у ролі Мінерви Макґонеґел
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Паапа Ессієду у ролі Северуса Снейпа
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Люк Теллон у ролі Квірінуса Квірела
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Пол Ваутгаус у ролі Арґуса Філча
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Локс Пратт у ролі Драко Мелфоя
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Джонні Флінн у ролі Луціуса Мелфоя
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Кетрін Паркінсон у ролі Моллі Візлі
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Бел Поулі у ролі Петунії Дурслі
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Деніел Ріґбі у ролі Вернона Дурслі
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Алессія Леоні у ролі Парваті Патіл
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Сієнна Муса у ролі Лаванди Браун
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24
Лео Ерлі у ролі Шеймуса Фіннігана
Нові актори та оригінальні персонажі / Колаж Кіно 24