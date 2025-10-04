Яким сюжетом ця стрічка привертає увагу глядачів – розповідаємо на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Цей серіал складається з 8 епізодів, тож його легко можна подивитися за вихідні. Сюжет обертається навколо школи для проблемних підлітків, що розташована у містечку Вермонт. Двоє учнів цього навчального закладу наважуються на ризик й прагнуть втекти звідти. Однак тоді вони навіть не здогадуються, що цей план стане початком дуже небезпечної пригоди.

Новий працівник місцевої поліції Алекс Демпсі починає підозрювати, що в академії "Високі сосни" відбувається щось дивне. Чи вдасться йому розгадати таємниці, які намагаються приховати?

