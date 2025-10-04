Яким сюжетом ця стрічка привертає увагу глядачів – розповідаємо на Кіно 24 з посиланням на Netflix.
Теж цікаво На Netflix вийшов новий фільм з зіркою "Оппенгеймера" Кілліаном Мерфі
Цей серіал складається з 8 епізодів, тож його легко можна подивитися за вихідні. Сюжет обертається навколо школи для проблемних підлітків, що розташована у містечку Вермонт. Двоє учнів цього навчального закладу наважуються на ризик й прагнуть втекти звідти. Однак тоді вони навіть не здогадуються, що цей план стане початком дуже небезпечної пригоди.
Новий працівник місцевої поліції Алекс Демпсі починає підозрювати, що в академії "Високі сосни" відбувається щось дивне. Чи вдасться йому розгадати таємниці, які намагаються приховати?
"Проблемні": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще нові трилери вийшли на Netflix?
- Уже кілька тижнів одним з найпопулярніших є трилер "Бункер мільярдерів". За сюжетом, події відбуваються у той час, коли світ стоїть на межі ядерної катастрофи. Мільярдери збираються в бункері, щоб пережити складні часи, але згодом стає зрозуміло, що вони потрапили в пастку.
- Якщо шукаєте стрічку, в якій більше 8 епізодів, то пропонуємо до перегляду 3-сезонний серіал "Люпен". Батька Ассана Діопа звинуватили у злочині, якого той не вчиняв. Через 25 років хлопець планує викрасти кольє королеви Франції Марії-Антуанетти, яке виставлене в Луврі й належить заможній родині Пеллегріні.
- Днями на Netflix відбулася прем'єра драматичного фільму "Стів" з Кілліаном Мерфі у головній ролі. Це історія про директора Стівена, який понад усе намагається врятувати коледж, що зазнав великої кількості реформ. Але водночас він переживає свою внутрішню боротьбу, адже бореться зі своїми психічними труднощами.