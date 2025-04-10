"В мене дежавю": перші відгуки на новий український серіал, який віруситься у мережі

Прем'єра нового українського серіалу "Слідча" відбулась зовсім нещодавно. Це ще одна детективна стрічка, яка після "Ключів від правди" та "Парочки слідчих" все одно продовжує тішити глядачів сюжетними поворотами.

Якщо ви вагаєтесь, чи дивитись вам серіал, ми зібрали список перших відгуків українців, які вже переглянули епізоди. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що пишуть глядачі.

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Перші відгуки на серіал "Слідча": що пишуть українці

Хоча серіал "Слідча" наразі доступний лише для спонсорів, є українці, які вже встигли переглянути перші епізоди. У стрічці зіграли улюблені українські актори, серед яких Анастасія Цимбалару, Влад Нікітюк та інші. Глядачі хвалять блискучий акторський склад та відмінний гумор, яким просякнутий серіал. Ось, які коментарі можна прочитати у мережі:

"Між героями Анастасії та Влада така хімія"

"В мене дежавю, дуже схожий на серіал "Материнський інстинкт""

"Який акторський склад! Анастасія Цимбалару, Владислав Мамчур, Владислав Никитюк, Валентин Томусяк..."

"Моя улюблена акторка у новому серіалі, що може бути краще?"

"Пара Кирило Старлей та Ася Ясинська дуже підходять один одному! Він такий, на своїй хвилі, а вона – уся в роботі, завжди його відволікає від якихось розмов не по роботі в робочий час"

"Серіал дуже крутий, чекаємо продовження"

До речі, якщо ви – палкий фанат подібних стрічок, то ми зібрали для вас 3 найновіші українські детективні серіали з гострим сюжетом, від яких неможливо відірватись