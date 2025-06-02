Новий український серіал, який можна подивитись онлайн у вільному доступі: що пишуть глядачі

Останнім часом в Україні дедалі частіше виходять нові серіали, однак переглянути їх можна здебільшого лише на платних платформах або ставши спонсором телеканалу, що їх транслює. Проте з часом такі стрічки з'являються у вільному доступі.

Так, уже сьогодні безплатно можна переглянути український серіал "Тілоохоронець". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет стрічки та відгуки українських глядачів.

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Про що сюжет серіалу "Тілоохоронець"

За сюжетом українського серіалу "Тілоохоронець" Катерина Бойко після трагічної загибелі батьків стає спадкоємицею великого бізнесу. Ще в дитинстві батько попереджав її про можливу небезпеку й найняв тілоохоронця для неї та всієї родини.

Тепер, після смерті батьків, загроза її життю лише зростає: Катерина змушена розплутувати сімейні таємниці й викривати зрадників, які становлять небезпеку для її близьких і справи, що їй дісталася у спадок.

"Тілоохоронець": дивіться онлайн трейлер серіалу

Але дівчина навіть не здогадується, що найболючіша зрада – зовсім поруч. Її коханий чоловік уже багато років обманює її з рідною тіткою. Тепер Катерині доведеться подолати павутину брехні й зради, щоб стати на захист своєї доньки та людей, які завжди були на її боці.

Раніше серіал був доступний лише для спонсорів, однак тепер його нарешті можна переглянути безплатно за посиланням на YouTube. Українці просто в захваті від сюжету: вони відзначають динамічний розвиток подій, стиль зйомки та яскраву гру талановитих українських акторів.

Але чи не найбільше глядачі вдячні за те, що український кінематограф розвивається і що з кожним роком з'являється все більше стрічок саме українською мовою.

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